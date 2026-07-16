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¿Cábala? El llamativo posteo de Lionel Messi tras ganarle a Inglaterra que ilusiona a los argentinos para la final

El capitán de la Selección Argentina celebró la clasificación a la final del Mundial 2026 con un texto que llamó la atención de todos. Los detalles.

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Foto: Reuters 

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El histórico triunfo en Atlanta desató la euforia colectiva y, entre los múltiples festejos, un detalle en las plataformas digitales del máximo referente del plantel no tardó en capturar la atención de los usuarios. Luego del triunfazo de la Selección Argentina por 2-1 a Inglaterra, ayer en Atlanta por las semifinales del Mundial 2026, el capitán del equipo, Lionel Messi, hizo un posteo en sus redes sociales para celebrar la clasificación a la final del domingo 19 de julio ante España. Sin embargo, la publicación encendió rápidamente las alarmas de los más observadores debido a una singularidad que muchos interpretan como un guiño directo a la superstición y el folclore futbolero.

Leé también Así fue el emotivo festejo de Messi y la selección argentina tras la clasificación a la final del Mundial 2026
(Foto: Reuters)

El mensaje compartido por el astro rosarino generó una inmediata repercusión internacional y un aluvión de interacciones digitales. "¡A LA FINAL! Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo. ¡Vamos Argentina, carajo!", escribió la Pulga en su cuenta de Instagram junto a una serie de imágenes que compartió acerca del partido ante los ingleses. El posteo se subió a la plataforma poco después de consumarse la victoria en el clásico y se llenó de likes y comentarios de agradecimiento.

La verdadera sorpresa llegó cuando los fanáticos más detallistas compararon el texto con publicaciones de certámenes anteriores. Lo más increíble de todo es que rápidamente más de un usuario notó que el mensaje que difundió el astro del seleccionado es el mismo que había publicado el 13 de diciembre de 2022, la jornada en la que los dirigidos por Lionel Scaloni golearon por 3-0 a Croacia en las semifinales de la Copa del Mundo en Medio Oriente gracias a un tanto de penal del propio Messi y un doblete de Julián Álvarez.

Por qué se dice que el posteo de Lionel Messi es una cábala para la final del Mundial 2026

El capitán de la Albiceleste repitió palabra por palabra el mensaje de desahogo que utilizó tras acceder a la definición por el título en la anterior cita mundialista.

La réplica exacta de los caracteres a tres años y medio de distancia alimentó de inmediato las teorías entre los simpatizantes de la Albiceleste. Resulta demasiada casualidad que el capitán haya decidido escribir el mismo mensaje tres años y medio después, por lo que más de uno insinuó que se trataría de una cábala del jugador, quien a sus 39 años busca seguir batiendo récords y conseguir su segunda Copa del Mundo consecutiva de la mano del cuerpo técnico nacional.

Cuándo es la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

La definición del campeonato se llevará a cabo en el New York/New Jersey Stadium ante el exigente combinado conducido por Luis de la Fuente, donde el plantel buscará revalidar la corona mundial. El domingo, desde las 16, Argentina y Messi intentarán repetir ante España la hazaña conseguida en territorio qatarí, con la ilusión renovada y las cábalas completamente activadas tanto dentro como fuera de la cancha.

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