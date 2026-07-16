¿Cábala? El llamativo posteo de Lionel Messi tras ganarle a Inglaterra que ilusiona a los argentinos para la final

El histórico triunfo en Atlanta desató la euforia colectiva y, entre los múltiples festejos, un detalle en las plataformas digitales del máximo referente del plantel no tardó en capturar la atención de los usuarios. Luego del triunfazo de la Selección Argentina por 2-1 a Inglaterra, ayer en Atlanta por las semifinales del Mundial 2026, el capitán del equipo, Lionel Messi, hizo un posteo en sus redes sociales para celebrar la clasificación a la final del domingo 19 de julio ante España. Sin embargo, la publicación encendió rápidamente las alarmas de los más observadores debido a una singularidad que muchos interpretan como un guiño directo a la superstición y el folclore futbolero.