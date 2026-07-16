¿Cábala? El llamativo posteo de Lionel Messi tras ganarle a Inglaterra que ilusiona a los argentinos para la final

La réplica exacta de los caracteres a tres años y medio de distancia alimentó de inmediato las teorías entre los simpatizantes de la Albiceleste. Resulta demasiada casualidad que el capitán haya decidido escribir el mismo mensaje tres años y medio después, por lo que más de uno insinuó que se trataría de una cábala del jugador, quien a sus 39 años busca seguir batiendo récords y conseguir su segunda Copa del Mundo consecutiva de la mano del cuerpo técnico nacional.

Cuándo es la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

La definición del campeonato se llevará a cabo en el New York/New Jersey Stadium ante el exigente combinado conducido por Luis de la Fuente, donde el plantel buscará revalidar la corona mundial. El domingo, desde las 16, Argentina y Messi intentarán repetir ante España la hazaña conseguida en territorio qatarí, con la ilusión renovada y las cábalas completamente activadas tanto dentro como fuera de la cancha.