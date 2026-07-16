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Moria Casán se burló de Mick Jagger por la victoria de Argentina con una frase letal: "Parecía una..."

El cantante de los Rolling Stones alentó a Inglaterra desde el estadio en la semifinal del Mundial 2026, pero Moria Casán lo fulminó por su particular reacción ante la aplastante victoria argentina. Mirá.

16 jul 2026, 11:39
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Moria Casán se burló de Mick Jagger por la victoria de Argentina con una frase letal: “Parecía una...”

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Moria Casán se burló de Mick Jagger por la victoria de Argentina con una frase letal: “Parecía una...”

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La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra volvió a quedar marcada por la historia. Este miércoles 15 de julio, la Selección se impuso por 2 a 1 y repitió la mítica hazaña de 1986, en un partido que estuvo cargado de emoción y que contó con la presencia de numerosas figuras del espectáculo. Entre los espectadores se encontraba Mick Jagger, cuya reacción tras la derrota de su equipo fue observada con atención por Moria Casán, quien este jueves lanzó una filosa crítica sobre el músico.

El cantante británico, reconocido mundialmente por ser el líder de los Rolling Stones, apareció en distintos momentos de la transmisión oficial del encuentro. Durante los primeros minutos, las cámaras lo mostraron sonriente y siguiendo con atención lo que ocurría dentro del campo de juego. Sin embargo, a medida que el partido avanzaba y la victoria argentina comenzaba a consolidarse, su expresión fue cambiando de manera notoria.

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La reacción del músico no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales. Como suele ocurrir con las imágenes de los famosos durante los partidos, las capturas de Mick Jagger dieron lugar a una gran cantidad de memes y comentarios que circularon durante toda la jornada.

Así las cosas, este jueves, en La mañana con Moria, el programa de Moria Casán que se emite por El Trece, analizaron algunas de las imágenes que dejó el partido. Al observar una fotografía del cantante, La One lanzó una filosa observación sobre su aspecto y no dudó en burlarse de su apariencia: “Parecía una anciana con ese gorro que tenía puesto”.

En medio del comentario, Gustavo Méndez recordó un antecedente relacionado con la presencia del artista en otro encuentro mundialista: “Él estuvo en la cancha en el ‘98 también”. A partir de allí, Amalia Díaz Guiñazú sumó su particular teoría y aseguró que el cantante “es mufa”.

“Cada vez que se acerca el equipo contrario a hacer un gol decís ‘Mick Jagger’. Para mí lo poncharon a propósito”, expresó la periodista, en referencia a las apariciones del músico en la transmisión.

Lejos de dejar el tema allí, Moria Casán volvió a poner el foco en el look elegido por el artista para presenciar el partido y realizó otra comparación cargada de ironía. “Era una tía Jagger. Le faltaba el 5 o’ clock tea”, sentenció la conductora, en una de las frases más picantes del análisis televisivo sobre la reacción del líder de los Rolling Stones tras la derrota de Inglaterra.

Cuál fue la inesperada respuesta que recibió Moria Casán cuando quiso saber su Messi está "muy dotado"

Los días previos al inicio del Mundial 2026, Moria Casán protagonizó un desopilante momento en vivo durante La Mañana con Moria, el ciclo que conduce por El Trece. En medio de una charla distendida junto a sus compañeros, la conductora decidió poner sobre la mesa un rumor que desde hace tiempo circula en redes sociales y entre los seguidores del fútbol, aunque lo hizo con una pregunta tan inesperada que rápidamente generó sorpresa y risas en el estudio.

Con su habitual estilo directo, provocador y sin ningún tipo de filtro, Moria Casán llevó la conversación hacia una versión relacionada con Lionel Messi, justamente en la previa del comienzo de la Copa del Mundo. En ese contexto, la conductora lanzó una consulta que tomó desprevenidos a todos los presentes: “¿Será verdad, esto es un secreto a voces, que Messi es muy dotado?”.

La pregunta no tardó en encontrar respuesta. Nazarena Di Serio fue la primera en reaccionar y, sin dudarlo, recogió el guante frente a la consulta de la conductora. Con total seguridad, afirmó: “Sí. Dicen que sí porque hay un video”. La respuesta provocó una inmediata explosión de risas y dio lugar a un intercambio que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más divertidos del programa.

Al escuchar la contundente intervención de la panelista, Moria Casán no pudo ocultar su sorpresa y reaccionó con humor: “Mirá cómo sale la chiquitita”. De esa manera, hizo referencia a la rapidez con la que Nazarena Di Serio había tomado la palabra para responder la pregunta.

La escena continuó cuando María Fernanda Callejón decidió sumarse a la situación y, entre risas, lanzó: “¡Terrible! Vino de la pantalla corriendo hasta acá para contestar”. Lejos de dar por terminado el tema, la conductora volvió a hacer hincapié en la respuesta de su compañera y expresó: “‘Dicen que sí’. Jajaja, me muero”.

En medio del revuelo, Federico Seeber también aportó su cuota de humor al describir la reacción de la panelista con una particular comparación: “Se tiró de palomita”. La frase generó nuevas carcajadas y volvió a poner el foco en la velocidad con la que Nazarena Di Serio había intervenido.

Sin quedarse atrás, la panelista explicó el motivo de su respuesta y defendió su postura con una sonrisa: “No, no. La conductora preguntó y yo respondí porque tengo fuentes”. Ante semejante declaración, Moria Casán respondió con ironía: “Porque sos una auténtica profesional”.

Finalmente, Nazarena Di Serio explicó de dónde surgió la versión que había mencionado y recordó: “Por supuesto. Señora, hay un video que se hizo muy viral durante el Mundial pasado donde Messi está en la cancha, usa el short bastante suelto y como que va corriendo y se ve que algo pasa. Yo no lo sé”. Así, una inesperada pregunta sobre Lionel Messi terminó dando lugar a una de las escenas más desopilantes y comentadas de la emisión.

     

 

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Moria Casán Mick Jagger Mundial 2026

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