La receta casera para hacer una crema facial antiarrugas y rejuvenecer la piel

Procesar o licuar los ajos junto con el agua de cocción hasta obtener una mezcla homogénea.

Pasar la preparación por un colador fino para retirar cualquier resto sólido.

Agregar una cucharada de maicena, mezclar bien y cocinar a fuego bajo, revolviendo constantemente, hasta que la preparación adquiera una consistencia cremosa y suave.

Una vez lista la base, incorporar una cucharadita de aceite de almendras, una cucharadita de gel de aloe vera y, de manera opcional, tres gotas de aceite esencial de rosas o del aroma de preferencia.

Mezclar todos los ingredientes hasta integrarlos por completo y guardar la crema en un frasco de vidrio limpio.

Cómo usar y conservar la crema casera de ajo

La crema casera puede aplicarse sobre el rostro, el cuello, las manos y el contorno de ojos. Se recomienda dejarla actuar durante 30 minutos y luego retirarla con agua.

Para conservarla, debe guardarse en un frasco de vidrio y mantenerse siempre en la heladera. Al no contener conservantes, la preparación puede conservarse en buenas condiciones durante hasta siete días, de acuerdo con las indicaciones de la receta.

Los primeros cambios en la apariencia de las líneas de expresión podrían comenzar a observarse después de la primera semana de uso.

El uso del aceite esencial es opcional, por lo que la preparación también puede utilizarse sin este ingrediente si se prefiere una fórmula más simple, especialmente cuando se destina a la zona del contorno de ojos.