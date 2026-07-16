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La receta casera para hacer una crema facial antiarrugas y rejuvenecer la piel

Esta crema facial casera está pensada para el rostro, el cuello y las manos, con una preparación que promete ayudar a hidratar la piel y mejorar el aspecto de las líneas de expresión. Cómo hacerla paso a paso.

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Una receta casera combina ingredientes naturales para elaborar una crema facial antiarrugas que promete ayudar a mejorar la apariencia de la piel.

Una receta casera combina ingredientes naturales para elaborar una crema facial antiarrugas que promete ayudar a mejorar la apariencia de la piel.

El ajo es un ingrediente utilizado para elaborar distintas recetas destinadas al cuidado de la piel. En esta preparación se combina con aloe vera, aceite de almendras y maicena para obtener una crema de textura suave que puede aplicarse sobre el rostro, el cuello y las manos.

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Una de las dudas más frecuentes es si la crema conserva el olor característico del ajo. Según la receta compartida por el canal naturista "Soy Ahora" en YouTube, el proceso de cocción durante 5 a 7 minutos ayuda a eliminar ese aroma. Además, de manera opcional, se pueden agregar tres gotas de aceite esencial de rosas u otra esencia para aportar una fragancia más agradable.

Cómo preparar la crema facial casera de ajo

Para elaborar la base de la crema se necesitan 8 dientes de ajo, 250 ml de agua y una cucharada de maicena.

Colocar los dientes de ajo en una olla con 250 ml de agua y llevar a hervor. Una vez alcanzado el punto de ebullición, cocinar durante 5 a 7 minutos, hasta que estén tiernos.

Procesar o licuar los ajos junto con el agua de cocción hasta obtener una mezcla homogénea.

Pasar la preparación por un colador fino para retirar cualquier resto sólido.

Agregar una cucharada de maicena, mezclar bien y cocinar a fuego bajo, revolviendo constantemente, hasta que la preparación adquiera una consistencia cremosa y suave.

Una vez lista la base, incorporar una cucharadita de aceite de almendras, una cucharadita de gel de aloe vera y, de manera opcional, tres gotas de aceite esencial de rosas o del aroma de preferencia.

Mezclar todos los ingredientes hasta integrarlos por completo y guardar la crema en un frasco de vidrio limpio.

Cómo usar y conservar la crema casera de ajo

La crema casera puede aplicarse sobre el rostro, el cuello, las manos y el contorno de ojos. Se recomienda dejarla actuar durante 30 minutos y luego retirarla con agua.

Para conservarla, debe guardarse en un frasco de vidrio y mantenerse siempre en la heladera. Al no contener conservantes, la preparación puede conservarse en buenas condiciones durante hasta siete días, de acuerdo con las indicaciones de la receta.

Los primeros cambios en la apariencia de las líneas de expresión podrían comenzar a observarse después de la primera semana de uso.

El uso del aceite esencial es opcional, por lo que la preparación también puede utilizarse sin este ingrediente si se prefiere una fórmula más simple, especialmente cuando se destina a la zona del contorno de ojos.

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