El video de la fuerte pelea de Alex Caniggia en Gran Hermano España con una participante

“Yo entro a jugar de verdad y no soy como esta persona multimillonaria que le da igual tirar todo el dinero que tenemos aquí sin pensar en el resto. No no soy”, empezó diciendo Oriana luego de que la señalaban como una posible infiltrada.

Inmediatamente, Alex Caniggia reaccionó: “¿Vos me tenés bronca o envidia?”, le preguntó y la modelo le contestó: “¿Envidia, amor? Si, yo desearía ser tú de verdad. He nacido en otro cuerpo”.

Alex se enojó y replicó: “Qué ridícula que sos. Ridícula”, y la venezolana le exigió: “No, gordi, no insultes”.

En medio de esto, le pidieron a Caniggia: “Contrólate. Controlemos el lenguaje inmediatamente”, y todo volvió a la tranquilidad luego de unos minutos de tensión total.

Pelea de alex Caniggia

La reprochable decisión de Alex Caniggia a dos meses de haber sido padre

A dos meses del nacimiento de su hija Venezia, Alex Caniggia dejó el país y se fue a vivir a España: el mediático entró a la casa de Gran Hermano por tiempo indeterminado.

Pero, lejos de enojarse, su novia Melody Luz apoyó la decisión y aseguró que lo estará esperando.

El reality español comenzó este jueves por la noche, por lo que el hijo de Mariana Nannis y el Pájaro ya ingresó a la casa más famosa del mundo. Pero, el costo será muy alto ya que es muy probable que Alex se pierda momentos importante de la pequeña.

“Estoy súper orgullosa de que lo tengan en cuenta a él (Alex). No saben lo difícil que fue tomar la decisión, pero yo nunca le voy a poner un freno a su trabajo. Él es un padre presente que me sorprende día a día. Espero que lo de todo y gane”, aseguró Melody.