La emotiva y desconocida historia de Messi: caminando solo por un cementerio con 11 años.

Pese a todo, los dos chicos siguieron adelante: "Veían a dos chicos bien vestidos, que caminaban por ahí. Y al final pudimos llegar al cementerio y pudo visitar a su abuela".

El documental también explicaba el peso que esa relación tuvo en la formación del crack: "Fue un referente importante, porque lo cargaba de cierto optimismo, dentro de lo que era su idea fija de jugar a la pelota. Cuando se fue le hizo muchísimo daño".

La historia cerró con la vuelta a casa y lo que esa travesía dejó en evidencia: "Tardamos 500 horas en volver, imaginate la unión que tenía con la abuela, que quiso ir igual a visitarla pese a ser consciente del peligro que corría al irse de su barrio".

¿Qué se sabe de la salud de Jorge, el papá de Lionel Messi?

En el día del cumpleaños número 39 de Lionel Messi, llegaron buenas noticias desde el entorno familiar: el doctor Capuya reveló al aire de La mañana con Moria (El Trece) el mensaje que le envió Celia Cuccittini, esposa de Jorge Messi, con las últimas novedades sobre la salud del padre del capitán de la Selección Argentina.

"Hola, Doc, Jorge está mejor, recuperándose de a poco, ya en casa, mucho mejor", fue el texto que Celia le mandó al médico, quien también contó que la familia le envió saludos a Moria Casán y a todo el equipo del programa. La conductora respondió que los Messi son fanáticos de la televisión y siguen varios ciclos.

En tanto, el panelista Gustavo Méndez sumó detalles sobre cómo Messi vivió su cumpleaños en la concentración: "Lo hizo anoche con el equipo y lo que pidió fue felicidad y salud para su familia". El propio capitán compartió una foto del festejo en sus redes: "Anoche arrancamos con una linda sorpresa, ¡Gracias!", escribió junto a una imagen con la torta que le prepararon sus compañeros.