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La FIFA prepara otro cambio histórico en el Mundial que afecta directamente a las tandas de penales

Football Association Board impuso una serie de cambios en esta Copa del Mundo. Varios para acelerar el ritmo de juego. Otros, controvertidos como la pausa para "refrescarse". Ahora, que se viene la primera ronda eliminatoria quiere introducir un cambio basado en la Champions League.

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Messi convierte el primer gol en la tanda de penales de la final de Qatar 2022. La FIFA estudia un cambio importante para este mecanismo de definición. (Foto:  TikTok)

Messi convierte el primer gol en la tanda de penales de la final de Qatar 2022. La FIFA estudia un cambio importante para este mecanismo de definición. (Foto:  TikTok)

La FIFA quiere realizar un nuevo cambio en este mundial. Muchos se hicieron para acelerar el ritmo. Otros son resistidos como la pausa para "rehidratarse". Ahora quiere otro para aplicar desde la primera llave eliminatoria. Todavía no es oficial, pero hay un amplio consenso en la International Football Association Board, conocida como IFAB. Es la entidad que propone, estudia y acepta las modificaciones al reglamento y formas de diputar los torneos.

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El cambio arrancaría en la primera fase de eliminación directa. Los 16avos de final que habrá por primera vez en la historia de los mundiales. Se trata de una instancia fundamental en esta etapa del torneo: nada menos que con las tandas de los penales. La FIFA propone que la manera de decidir quién patea primero y en qué arco se modifique.

Sorteo de la final de la Champions por penales. El PSG ganó el arco en donde patear y también ejecutar en primer término. Ganó la copa y la FIFA quiere ahora revisar el sorteo para los 16avos de final de la Copa del Mundo. (foto: Captura de TV)

Sorteo de la final de la Champions por penales. El PSG ganó el arco en donde patear y también ejecutar en primer término. Ganó la copa y la FIFA quiere ahora revisar el sorteo para los 16avos de final de la Copa del Mundo. (foto: Captura de TV)

Hasta ahora se hacen dos sorteos si hay desempate por penales. El primer sorteo, determina que arco elige para que se pateen los tiros desde los 11 metros. En el segundo, el ganador elige patear o atajar primero. Sucede que en la última final de la Champions League, el PSG ganó los dos sorteos.

Por lo tanto, los penales se patearon con sus hinchas detrás de los arqueros y pateó primero. El PSG salió bicampeón de Europa. Por eso, la FIFA quiere un cambio. Un solo sorteo, como cuando comienza cualquier partido de fútbol. Al iniciar un partido, el equipo ganador elige: dar la patada inicial o el arco para defender en el primer tiempo.

Adaptar esta norma a la tanda de penales supone: el equipo ganador debe elegir: el arco o quien patea primero. Así el otro equipo podrá compensar parte de la "ventaja" que otorga el sorteo.

Un sorteo y la ventaja excesiva para el ganador

El momento es traumático para cualquier hincha y para los jugadores. Todo el esfuerzo de varios años (cuatro, entre un mundial y otro) se puede ir en un segundo. Depende de la destreza, la fortuna o hasta de la causalidad. Un penal define la continuidad de una selección o terminar de participar en el mundial. Y la FIFA, luego de estudiar una y otra vez la final de la Champions League, cree ver demasiada ventaja con dos sorteos y un equipo gana ambos.

Pone a sus hinchas para presionar detrás del arco en que se ejecutan los penales. Le gritan al arquero que los tiene a sus espaldas y desafían al ejecutante rival, casi, "cara a cara". Además, si gana el derecho de patear o atajar primero, es otra ventaja que - estadísticamente - beneficia al que primero patea en cada tanda.

Por eso, quieren cambiar de sistema. Un solo sorteo, en el que el ganador tiene que elegir. O tener a sus hinchas detrás del arco de la definición o elegir si patea o ataja. Pero una sola vez. Una cosa o la otra. Así, se compensa en parte la ventaja de "poder elegir". Si uno elige el arco, el otro equipo puede decidir patear primero. O Viceversa.

¿Cambio en el sorteo de la ronda de penales? ¿Achica o empareja la situación entre ganar o perder el sorteo? La FIFA cree que sí. (Foto: A24.com)

¿Cambio en el sorteo de la ronda de penales? ¿Achica o empareja la situación entre ganar o perder el sorteo? La FIFA cree que sí. (Foto: A24.com)

El sistema es como en el comienzo del partido. El que gana en el revoleo de la moneda decide: arco inicial o sacar para iniciar el partido. Con los penales se quiere hacer lo mismo. Un solo sorteo y el que gana elige solo una de las dos opciones más "buscadas" a priori.

Pero hay dos máximas del fútbol que dicen: "Los de afuera son de palo" (Obdulio Varela, Estadio Maracaná,1950) y "penal bien pateado es gol" (del árbitro Carlos Nai Foino, cancha de Boca,1962).

Bombonera, diciembre de 1962. Roma se adelanta varios metros y le ataja un penal a Delem, delantero de River. Gracias a eso, Boca sale campeón. No había

Bombonera, diciembre de 1962. Roma se adelanta varios metros y le ataja un penal a Delem, delantero de River. Gracias a eso, Boca sale campeón. No había "VAR" y el árbitro les dijo a los millonarios que reclamaban: "Penal bien pateado, es gol". (Foto: Gentileza Goles)

Roma, aquero de Boca atajó un penal en la bombonera frente a River que le dio un campeonato. Se adelantó varios metros que el VAR, hoy, rechazaría de inmediato y se volvería a ejecutar. El árbitro de ese momento (diciembre de 1962) dijo: "Penal bien pateado es gol".

Aunque cambien el sistema del sorteo, los penales se definen por otro tema.

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