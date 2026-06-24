La FIFA prepara otro cambio histórico en el Mundial que afecta directamente a las tandas de penales

Adaptar esta norma a la tanda de penales supone: el equipo ganador debe elegir: el arco o quien patea primero. Así el otro equipo podrá compensar parte de la "ventaja" que otorga el sorteo.

Un sorteo y la ventaja excesiva para el ganador

El momento es traumático para cualquier hincha y para los jugadores. Todo el esfuerzo de varios años (cuatro, entre un mundial y otro) se puede ir en un segundo. Depende de la destreza, la fortuna o hasta de la causalidad. Un penal define la continuidad de una selección o terminar de participar en el mundial. Y la FIFA, luego de estudiar una y otra vez la final de la Champions League, cree ver demasiada ventaja con dos sorteos y un equipo gana ambos.

Pone a sus hinchas para presionar detrás del arco en que se ejecutan los penales. Le gritan al arquero que los tiene a sus espaldas y desafían al ejecutante rival, casi, "cara a cara". Además, si gana el derecho de patear o atajar primero, es otra ventaja que - estadísticamente - beneficia al que primero patea en cada tanda.

Por eso, quieren cambiar de sistema. Un solo sorteo, en el que el ganador tiene que elegir. O tener a sus hinchas detrás del arco de la definición o elegir si patea o ataja. Pero una sola vez. Una cosa o la otra. Así, se compensa en parte la ventaja de "poder elegir". Si uno elige el arco, el otro equipo puede decidir patear primero. O Viceversa.

¿Cambio en el sorteo de la ronda de penales? ¿Achica o empareja la situación entre ganar o perder el sorteo? La FIFA cree que sí. (Foto: A24.com)

El sistema es como en el comienzo del partido. El que gana en el revoleo de la moneda decide: arco inicial o sacar para iniciar el partido. Con los penales se quiere hacer lo mismo. Un solo sorteo y el que gana elige solo una de las dos opciones más "buscadas" a priori.

Pero hay dos máximas del fútbol que dicen: "Los de afuera son de palo" (Obdulio Varela, Estadio Maracaná,1950) y "penal bien pateado es gol" (del árbitro Carlos Nai Foino, cancha de Boca,1962).

Bombonera, diciembre de 1962. Roma se adelanta varios metros y le ataja un penal a Delem, delantero de River. Gracias a eso, Boca sale campeón. No había "VAR" y el árbitro les dijo a los millonarios que reclamaban: "Penal bien pateado, es gol". (Foto: Gentileza Goles)

Roma, aquero de Boca atajó un penal en la bombonera frente a River que le dio un campeonato. Se adelantó varios metros que el VAR, hoy, rechazaría de inmediato y se volvería a ejecutar. El árbitro de ese momento (diciembre de 1962) dijo: "Penal bien pateado es gol".

Aunque cambien el sistema del sorteo, los penales se definen por otro tema.