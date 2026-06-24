El siguiente desafío matemático pone a prueba la agilidad mental y la capacidad de razonamiento. En esta ocasión, el reto consiste en resolver correctamente la siguiente expresión: 9 × 9 - 9 + 100 + (100 - 81 + 9).
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.
Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos: 9 × 9 - 9 + 100 + (100 - 81 + 9).
El siguiente desafío matemático pone a prueba la agilidad mental y la capacidad de razonamiento. En esta ocasión, el reto consiste en resolver correctamente la siguiente expresión: 9 × 9 - 9 + 100 + (100 - 81 + 9).
La clave está en respetar la jerarquía de operaciones (PEMDAS), que indica el orden correcto para resolver los cálculos: primero los paréntesis, luego las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y restas.
Según la jerarquía de operaciones, lo primero que se resuelve son los paréntesis:
(100 - 81 + 9) = 28
Con esto, la expresión queda simplificada como:
9 × 9 - 9 + 100 + 28
9 × 9 = 81
La expresión queda así:
81 - 9 + 100 + 28
81 - 9 = 72
La expresión queda así:
72 + 100 + 28
72 + 100 = 172
Ahora, la expresión queda así:
172 + 28 =
Más allá del entretenimiento, resolver este tipo de ejercicios puede aportar distintos beneficios: