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Quién es el misterioso hincha de Turquía que es furor en el Mundial 2026 por su intimidante aspecto

Aunque el seleccionado otomano quedó eliminado tempranamente del certamen, un aficionado captó la atención de las cámaras globales en las tribunas por su impactante apariencia.

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Quién es el misterioso hincha de Turquía que es furor en el Mundial 2026 por su intimidante aspecto

La Copa del Mundo siempre regala personajes entrañables y fenómenos culturales que trascienden lo estrictamente deportivo. Aunque el paso de la Selección de Turquía por este torneo ecuménico fue sumamente fugaz y estuvo lejos de cumplir con las expectativas previas, la nación otomana dejó una de las historias más llamativas del certamen. El conjunto europeo se convirtió en el segundo equipo eliminado de la competición tras encadenar duras caídas ante Australia y Paraguay; sin embargo, el foco de atención se mudó de forma imprevista del campo de juego hacia las tribunas.

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Se trata de Udi Neco, un hincha turco que se volvió viral en las redes sociales de todo el planeta por su intimidante aspecto después de que las cámaras de la transmisión oficial lo enfocaron durante el debut ante los australianos en el BC Place de Vancouver. Su estética no tardó en replicarse en plataformas digitales: su rostro completamente pintado de negro, su cabello y ojos blancos, combinados con una larga barba inconfundible, configuraron una apariencia impactante y misteriosa. Pero detrás de una faceta que muchos usuarios en internet definieron como aterradora, se oculta una historia de amor absoluto y fidelidad por el fútbol.

Cuál es el nombre real de "Udi Neco" y cuál es su historia en Turquía

Lejos de ser un personaje inventado para la cita norteamericana, este aficionado cuenta con un fuerte arraigo en el fútbol de su país. El nombre real de este enigmático aficionado es Necdet Ölçerman y, aunque saltó a la fama globalmente en los últimos días, en territorio turco ya era una verdadera celebridad de las canchas.

Ölçerman es un reconocido simpatizante del Besiktas que no se pierde un solo partido del club de sus amores, resaltando sobre el resto de la multitud en las tribunas del Tüpra Stadyumu cada vez que las Águilas Blanquinegras juegan en condición de local, luciendo siempre su sello personal. Con el correr de los años, esa misma pasión pasional se extendió a su selección nacional, a la cual acompaña de forma incondicional en los torneos internacionales.

Qué significa el impactante look del hincha viral de Turquía

Su transformación física no es un disfraz improvisado de último momento, sino un ritual meticuloso al que le dedica horas de preparación antes de partir rumbo a cada estadio. Además de hacer una clara referencia a los colores blanco y negro de su querido Besiktas, su aspecto representa al ‘Toro Negro’, una figura simbólica profundamente asociada a la fuerza, la resistencia física y el espíritu indomable dentro de la cultura popular.

Por otra parte, su alias artístico también esconde un trasfondo particular. El apodo "Udi Neco" lo acompaña desde hace años en el ambiente futbolero otomano: ‘Neco’ funciona como una abreviatura coloquial de su nombre de pila, Necdet, mientras que “Udi” es un término utilizado en Turquía para referirse específicamente a quienes interpretan el ud, un tradicional instrumento musical de cuerda muy popular en aquella región de Medio Oriente.

A qué se dedica Necdet Ölçerman en su vida privada fuera del fútbol

Pese a que diversos trascendidos indican que habría mantenido varios encuentros informales con los principales dirigentes del Besiktas debido a su notoriedad en la tribuna, su vida profesional y sus ingresos económicos están completamente alejados de las esferas del fútbol. Necdet Ölçerman es un joyero de consolidada trayectoria en su país y, además, formó parte de la Gendarmería Nacional, según reportaron diversos medios de comunicación locales.

Los dirigidos por el director técnico italiano Vincenzo Montella enfrentarán este jueves a la Selección de Estados Unidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles solo por una cuestión de honor y por los compromisos asumidos en el calendario del Grupo A, ya que no cuentan con posibilidades matemáticas de avanzar a los dieciseisavos de final. A pesar de la eliminación y el golpe anímico, los futbolistas turcos saben que la presencia y el aliento de su hincha más especial en las tribunas están totalmente garantizados para la despedida del torneo.

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