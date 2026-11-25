Además, el médico explica que, cuando una persona realiza actividad física después de un ayuno de entre 10 y 12 horas, el organismo utiliza distintas fuentes de energía para responder a la demanda del ejercicio, entre ellas los ácidos grasos y los carbohidratos almacenados.

La diferencia entre entrenar en ayunas y hacerlo después de comer está principalmente en el combustible que utiliza el cuerpo. En ese sentido, La Rosa señala que el ayuno reduce el índice de intercambio respiratorio (RER), un indicador que permite conocer qué proporción de grasas y carbohidratos utiliza el organismo. Un valor más bajo refleja una mayor utilización de las grasas como fuente de energía.

De acuerdo con el especialista, este mecanismo favorece la recomposición corporal, es decir, el proceso de ganar masa muscular mientras se reduce la grasa corporal.

Cuánta proteína consumir para desarrollar músculo

Otro aspecto importante es la manera en que se consume la proteína. La Rosa explica que no resulta conveniente concentrar toda la ingesta proteica en una sola comida, incluso cuando se trata de cantidades elevadas.

Por ejemplo, aunque el organismo pueda absorber 100 gramos de proteína en una misma ingesta, los aminoácidos que no se utilicen en ese momento para la síntesis muscular pueden terminar siendo empleados como fuente de energía.

Por eso, el médico recomienda distribuir el consumo de proteínas entre las distintas comidas durante la ventana de alimentación, en lugar de concentrarlo en un único plato.

También advierte que los ayunos prolongados de varios días no benefician el aumento de masa muscular.

Ayuno intermitente y superávit calórico: cómo ganar músculo sin acumular grasa

Para desarrollar músculo, el organismo necesita contar con un aporte suficiente de calorías. Según La Rosa, esto puede representar un desafío para las personas de contextura ectomorfa cuando realizan ayuno intermitente, ya que disponen de una ventana de alimentación más reducida para cubrir sus requerimientos energéticos.

En las tradicionales etapas de volumen o bulking, se busca consumir más calorías de las que el cuerpo gasta para favorecer el crecimiento muscular. Sin embargo, el especialista señala que ese superávit también puede provocar un aumento de la grasa corporal.

En este contexto, La Rosa sostiene que el ayuno intermitente ayuda a limitar la acumulación de grasa mientras se trabaja en el desarrollo muscular.

Qué tomar antes de entrenar en ayunas para ganar masa muscular

Aunque el entrenamiento en ayunas no representa necesariamente la vía más rápida para alcanzar el máximo volumen muscular, el especialista lo presenta como una alternativa que combina hipertrofia y longevidad.

Para mantener elevados los niveles de energía durante la actividad física sin romper el ayuno ni perder sus beneficios, el doctor Sebastián La Rosa recomienda consumir antes de entrenar:

Aminoácidos esenciales: entre 5 y 7 gramos.

Creatina: 5 gramos.

Según el médico, esta combinación aporta energía durante la rutina, favorece la utilización de las grasas y acompaña el desarrollo muscular.