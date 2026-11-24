Durante su trabajo como conductor de ambulancias, llega a un bar frecuentado por aficionados ultras. Allí descubre que su hija Milena está vinculada con ese ambiente y presencia una agresión contra un joven árabe.

La situación se vuelve todavía más dramática cuando la joven resulta herida. Salvador interviene, la atiende y consigue rescatarla. Sin embargo, ese encuentro inesperado no representa el reencuentro familiar que podría haber imaginado.

Por el contrario, el protagonista descubre que Milena forma parte de un grupo neonazi. La revelación lo enfrenta con una realidad que desconocía y que contradice los valores que intentó transmitirle durante su crianza.

Milena ya no es la niña que Salvador recuerda. La joven construyó una identidad dentro de un entorno que promueve ideas racistas, violentas y homófobas. Su participación en ese grupo abre una serie de interrogantes que el protagonista intentará responder mientras busca recuperar el vínculo perdido.

La tragedia que convierte el drama familiar en una investigación peligrosa

El intento de Salvador por acercarse a su hija atraviesa un giro todavía más oscuro cuando un accidente termina desencadenando una tragedia.

Después de resultar herida, Milena es trasladada a un hospital. Allí, un grupo de encapuchados la asesina. El crimen transforma por completo los objetivos del protagonista y marca un nuevo rumbo para la historia.

Hasta ese momento, Salvador había intentado comprender el entorno de su hija y encontrar una manera de recuperarla. Después de su muerte, la búsqueda adquiere otra dimensión: necesita descubrir quiénes fueron los responsables y qué hay detrás del ataque.

El protagonista comienza a investigar dentro de las propias bandas de ultraderecha. Para hacerlo, deberá acercarse a un ambiente que desconoce y enfrentarse a personas que forman parte de una estructura marcada por la violencia y los intereses ocultos.

La muerte de Milena transforma el relato en una búsqueda de respuestas, pero también obliga a Salvador a revisar sus propias decisiones. Su pasado, la ausencia durante la vida de su hija y la imposibilidad de reconstruir a tiempo la relación familiar atraviesan el desarrollo de la trama.

Así, Salvador amplía progresivamente su escenario. El drama de una familia termina relacionado con organizaciones extremistas, intereses económicos y vínculos políticos que operan detrás de determinadas estructuras de poder.

Mirá el tráiler oficial de Salvador en Netflix