Según explica Furman, la noche no es simplemente un período de reposo muscular o articular. Durante esas horas, el organismo pasa de la actividad diurna a una etapa en la que se desarrollan distintas funciones de restauración.

Entre las más relevantes, el especialista destaca:

Desintoxicación cerebral: durante el sueño profundo, el cerebro activa mecanismos de circulación del líquido cefalorraquídeo que participan en la eliminación de sustancias de desecho acumuladas. Este proceso forma parte del sistema glinfático, relacionado con la limpieza cerebral.

Reciclaje del sistema inmunitario: las defensas se reorganizan durante la noche. Según el especialista, esta actividad también puede explicar las fluctuaciones de la temperatura corporal cuando se atraviesa un proceso adaptativo o infeccioso.

Limpieza del tubo digestivo: Furman menciona el denominado complejo motor migrante, un patrón de contracciones intestinales que se produce principalmente entre períodos de alimentación y contribuye al desplazamiento de residuos a lo largo del tubo digestivo.

Reparación de tejidos y células: también se desarrollan mecanismos de regeneración y renovación celular en distintos órganos y tejidos, como el hígado, los músculos, las articulaciones y los huesos.

Furman advierte que inducir el descanso mediante medicamentos ansiolíticos o inductores no equivale necesariamente a dormir de manera reparadora. Según explica, estos fármacos pueden provocar un estado de inconsciencia, pero no garantizan que el organismo desarrolle los mismos procesos fisiológicos que durante el descanso natural.

También advierte que incorporar suplementos de manera aislada puede resultar insuficiente si antes no se revisan los hábitos cotidianos.

Cómo dormir mejor: 5 recomendaciones de Javier Furman

Para abordar dificultades como el insomnio al momento de conciliar el sueño, los despertares durante la noche o el descanso superficial, Furman propone cinco medidas que apuntan a recuperar una rutina compatible con los ritmos biológicos.

1. Exposición a la luz solar para regular el sueño

Para Furman, uno de los primeros pasos para mejorar el descanso nocturno comienza al levantarse. La luz solar es una de las principales señales que recibe el organismo para regular el ciclo de sueño y vigilia.

El especialista recomienda:

Horario: exponerse a la luz solar entre las 7 y las 9 de la mañana.

Duración: durante el verano, entre 15 y 20 minutos; en invierno, entre 20 y 40 minutos.

Función: la luz matutina transmite información al núcleo supraquiasmático del cerebro, una estructura que interviene en la regulación del reloj biológico y los ritmos circadianos.

Según explica Furman, la presencia de nubes o las bajas temperaturas no anulan el efecto de este estímulo.

Cenas tempranas y alimentación para mejorar el descanso

La alimentación también influye en la calidad del sueño. Furman sostiene que las cenas abundantes, tardías o basadas en productos ultraprocesados pueden interferir en la termorregulación y aumentar la actividad metabólica durante la noche.

El especialista relaciona este tipo de comidas con los despertares que algunas personas experimentan entre las 3 y las 4 de la madrugada, en ocasiones acompañados de sudoración. Según su explicación, esto puede ocurrir porque el organismo continúa destinando energía al proceso digestivo en lugar de concentrarse en otras funciones de recuperación.

Por eso, recomienda priorizar alimentos reales y no procesados, además de terminar de cenar varias horas antes de acostarse.

Temperatura ideal del dormitorio para dormir mejor

Otro aspecto importante es el ambiente en el que se duerme. Furman explica que, para ingresar en las fases de sueño profundo, el cuerpo necesita reducir su temperatura central aproximadamente un grado.

Si las condiciones de la habitación dificultan ese descenso, el descanso puede volverse más superficial e inestable.

En este sentido, aconseja mantener el dormitorio entre los 18 y los 22 °C. También destaca la importancia de favorecer la ventilación y la renovación del aire mediante una ventana entreabierta o una corriente de aire uniforme.

En cuanto a la climatización, el especialista prioriza la ventilación por encima del uso de estufas o sistemas de aire que resequen las mucosas respiratorias. Cuando hace frío, sugiere abrigarse con mantas o ropa de cama en lugar de elevar demasiado la temperatura del ambiente.

Cómo reducir la luz azul y los estímulos antes de dormir

La actividad mental intensa y la exposición a las pantallas antes de acostarse son otros factores que, según Furman, pueden dificultar la producción natural de melatonina.

Para reducir estos estímulos, propone algunas medidas:

Limitar la luz azul: utilizar anteojos con filtros específicos para este tipo de luz o reemplazar la iluminación del dormitorio por bombillas incandescentes de luz roja tenue.

Elegir actividades más tranquilas: sustituir el uso de dispositivos electrónicos por la lectura de libros impresos en papel.

Incorporar sonidos ambientales: utilizar sonidos que reproduzcan elementos de la naturaleza, como la lluvia, el viento o el bosque, cerca de la mesa de luz para favorecer un estado de calma.

Suplementos para dormir y favorecer la recuperación celular

Una vez que se hayan trabajado los hábitos y las condiciones ambientales, Furman contempla la posibilidad de incorporar determinados suplementos para acompañar los mecanismos de recuperación.

Entre los que menciona se encuentran:

Bisglicinato de magnesio: recomienda su consumo por la noche por su biodisponibilidad y su capacidad para favorecer la relajación muscular y neurológica.

Creatina: propone tomarla alrededor de las 18 o 19 horas para contribuir a la regeneración de energía celular durante el descanso.

Vitamina C y glutatión: el especialista destaca la importancia de la función del hígado durante la noche y menciona estos compuestos como posibles herramientas de apoyo en contextos clínicos específicos, por su relación con los procesos de depuración hepática.

Hábitos diarios para recuperar el sueño reparador

La propuesta de Javier Furman pone el foco en la organización de las actividades diarias como punto de partida para mejorar el descanso. La exposición a la luz solar, los horarios de las comidas, la temperatura del dormitorio y la reducción de los estímulos nocturnos forman parte de las medidas que recomienda para favorecerlo.

Desde su perspectiva, dormir bien no depende únicamente de lo que sucede al acostarse, sino también de los hábitos que se mantienen durante el resto del día.