Según explica Furman, la noche no es simplemente un período de reposo muscular o articular. Durante esas horas, el organismo pasa de la actividad diurna a una etapa en la que se desarrollan distintas funciones de restauración.
Entre las más relevantes, el especialista destaca:
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Desintoxicación cerebral: durante el sueño profundo, el cerebro activa mecanismos de circulación del líquido cefalorraquídeo que participan en la eliminación de sustancias de desecho acumuladas. Este proceso forma parte del sistema glinfático, relacionado con la limpieza cerebral.
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Reparación de tejidos y células: también se desarrollan mecanismos de regeneración y renovación celular en distintos órganos y tejidos, como el hígado, los músculos, las articulaciones y los huesos.
Furman advierte que inducir el descanso mediante medicamentos ansiolíticos o inductores no equivale necesariamente a dormir de manera reparadora. Según explica, estos fármacos pueden provocar un estado de inconsciencia, pero no garantizan que el organismo desarrolle los mismos procesos fisiológicos que durante el descanso natural.
También advierte que incorporar suplementos de manera aislada puede resultar insuficiente si antes no se revisan los hábitos cotidianos.
Cómo dormir mejor: 5 recomendaciones de Javier Furman
Para abordar dificultades como el insomnio al momento de conciliar el sueño, los despertares durante la noche o el descanso superficial, Furman propone cinco medidas que apuntan a recuperar una rutina compatible con los ritmos biológicos.
1. Exposición a la luz solar para regular el sueño
Para Furman, uno de los primeros pasos para mejorar el descanso nocturno comienza al levantarse. La luz solar es una de las principales señales que recibe el organismo para regular el ciclo de sueño y vigilia.
El especialista recomienda:
Según explica Furman, la presencia de nubes o las bajas temperaturas no anulan el efecto de este estímulo.
Cenas tempranas y alimentación para mejorar el descanso
La alimentación también influye en la calidad del sueño. Furman sostiene que las cenas abundantes, tardías o basadas en productos ultraprocesados pueden interferir en la termorregulación y aumentar la actividad metabólica durante la noche.
El especialista relaciona este tipo de comidas con los despertares que algunas personas experimentan entre las 3 y las 4 de la madrugada, en ocasiones acompañados de sudoración. Según su explicación, esto puede ocurrir porque el organismo continúa destinando energía al proceso digestivo en lugar de concentrarse en otras funciones de recuperación.
Por eso, recomienda priorizar alimentos reales y no procesados, además de terminar de cenar varias horas antes de acostarse.
Temperatura ideal del dormitorio para dormir mejor
Otro aspecto importante es el ambiente en el que se duerme. Furman explica que, para ingresar en las fases de sueño profundo, el cuerpo necesita reducir su temperatura central aproximadamente un grado.
Si las condiciones de la habitación dificultan ese descenso, el descanso puede volverse más superficial e inestable.
En este sentido, aconseja mantener el dormitorio entre los 18 y los 22 °C. También destaca la importancia de favorecer la ventilación y la renovación del aire mediante una ventana entreabierta o una corriente de aire uniforme.
En cuanto a la climatización, el especialista prioriza la ventilación por encima del uso de estufas o sistemas de aire que resequen las mucosas respiratorias. Cuando hace frío, sugiere abrigarse con mantas o ropa de cama en lugar de elevar demasiado la temperatura del ambiente.
Cómo reducir la luz azul y los estímulos antes de dormir
La actividad mental intensa y la exposición a las pantallas antes de acostarse son otros factores que, según Furman, pueden dificultar la producción natural de melatonina.
Para reducir estos estímulos, propone algunas medidas:
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Incorporar sonidos ambientales: utilizar sonidos que reproduzcan elementos de la naturaleza, como la lluvia, el viento o el bosque, cerca de la mesa de luz para favorecer un estado de calma.
Suplementos para dormir y favorecer la recuperación celular
Una vez que se hayan trabajado los hábitos y las condiciones ambientales, Furman contempla la posibilidad de incorporar determinados suplementos para acompañar los mecanismos de recuperación.
Entre los que menciona se encuentran:
Hábitos diarios para recuperar el sueño reparador
La propuesta de Javier Furman pone el foco en la organización de las actividades diarias como punto de partida para mejorar el descanso. La exposición a la luz solar, los horarios de las comidas, la temperatura del dormitorio y la reducción de los estímulos nocturnos forman parte de las medidas que recomienda para favorecerlo.
Desde su perspectiva, dormir bien no depende únicamente de lo que sucede al acostarse, sino también de los hábitos que se mantienen durante el resto del día.