Mientras tanto, en España ya trazan paralelismos entre su perfil futbolístico y el de Nicolás Paz, otro mediocampista formado en la Casa Blanca que eligió vestir la camiseta albiceleste.

Qué dijo Diego Placente sobre la posibilidad de sumar a Carlos Díez a la Selección Argentina

En Ezeiza tampoco dejaron pasar su evolución. Diego Placente —quien actualmente se encuentra en Qatar dirigiendo al seleccionado Sub-17 en el Mundial de la categoría— incluyó a Díez en la lista inicial de jugadores Sub-20 que se entrenaron hace un par de semanas en el predio de la AFA como parte de la preparación para el Campeonato Sudamericano de Colombia, certamen que se disputará del 22 de enero al 7 de febrero y otorgará plazas para el Mundial Azerbaiyán-Uzbekistán 2027. Sin embargo, el Real Madrid no autorizó su cesión para esa citación.

El último domingo, tras la victoria por 2-1 de la Sub-17 frente a Mozambique en Doha por la segunda fecha del Grupo C, Placente dialogó con un enviado del diario Marca y explicó el interés del cuerpo técnico argentino: “Sabemos la calidad que tiene. Queríamos que viniera en esta fecha FIFA para que pudiera entrenarse. Nos hubiera gustado verlo ahí porque después, cuando vienen, empiezan a tener un poco de todo y se siguen potenciando”.

Asimismo, el entrenador remarcó el valor formativo que implica competir en esta parte del continente para los futbolistas criados en Europa: “Creo que a los que nacen o juegan en Europa, el fútbol sudamericano les agrega conocimiento, les agrega otra cosa. Cuando están fuera, juegan más tranquilos, se desarrollan diferente y creo que jugar en Sudamérica te da otras herramientas para ser más completo”, sostuvo el DT, que mantiene intacta la intención de contar con él para el Sudamericano y sabrá en las próximas semanas si finalmente podrá disponer del mediocampista.