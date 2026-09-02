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Encontrá la frase escondida: un reto literario con 4 palabras ocultas

Encontrá la frase escondida en una sopa de letras y poné a prueba tu atención con pistas de extensión y contexto, sin conocer de entrada la cita ni su autor.

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Encontrá la frase escondida en una sopa de letras con una cita célebre oculta
Encontrá la frase escondida en una sopa de letras con una cita célebre oculta

Las sopas de letras tienen una virtud clásica: parecen simples a primera vista, pero obligan a mirar con atención cada cruce, cada fila y cada diagonal. En este juego, el objetivo es reconstruir una cita célebre completa a partir de palabras ocultas en una matriz.

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La propuesta de hoy invita a detenerse unos minutos y buscar con método. Encontrá la frase escondida siguiendo las pistas disponibles y tratando de unir las piezas en el orden correcto, sin adelantarte al cierre de la nota.

La grilla tiene 10 filas y 18 columnas. Entre letras de relleno se esconden los términos que forman una frase muy conocida de la literatura en lengua española.

Observá la matriz y buscá la secuencia completa

Las palabras aparecen en orden dentro de la frase, pero están dispersas en la sopa de letras. Pueden ubicarse de manera horizontal, vertical o diagonal, y también pueden leerse en ambos sentidos: de izquierda a derecha o al revés, de arriba hacia abajo o a la inversa.

La cita está compuesta por 4 palabras. Sus longitudes, respetando el orden de aparición, son: 9, 2, 3 y 6 letras. Esa información es clave para separar hallazgos casuales de verdaderas piezas del enigma.

Como pista de contexto, la autoría corresponde a un reconocido poeta español de la Generación del 98. Ese dato puede ayudarte a orientar la intuición literaria, aunque la resolución depende sobre todo de observar bien la matriz.

Consejos para encontrar la frase sin mirar la respuesta

Conviene empezar por las extensiones más llamativas. Una palabra de 9 letras suele ofrecer más posibilidades de confirmación, porque permite verificar si varias letras consecutivas mantienen una dirección clara. Después, las secuencias más breves pueden funcionar como enlace entre los segmentos encontrados.

Revisá bordes, columnas centrales y diagonales largas con la misma paciencia. Si detectás una combinación posible, seguí el trazo hasta el final antes de descartarla. También ayuda marcar mentalmente cada hallazgo y comprobar si respeta la cantidad de letras indicada para su posición.

Solución: Encontrá la frase escondida resuelta

La frase completa es: “Caminante, no hay camino”. Su autor es Antonio Machado y pertenece a “Proverbios y cantares”.

En la sopa de letras, cada palabra estaba distribuida en horizontal, vertical o diagonal: la primera iba en vertical, la segunda en diagonal, la tercera en horizontal y la cuarta en vertical. Juntas, en el orden correcto, formaban la cita completa.

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