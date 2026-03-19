Eric Clapton: a 35 años de la tragedia en la que murió su hijo y dio origen a su canción más desgarradora

Hace 35 años, Eric Clapton enfrentó la peor pesadilla de su vida: la muerte accidental de su hijo Conor, de apenas cuatro años y medio, en un trágico episodio que dio origen a una de las canciones más desgarradoras de su carrera.
El 20 de marzo de 1991, el legendario músico Eric Clapton se dirigía a buscar a su hijo Conor, de cuatro años y medio, para ir al zoológico, sin esperar que aquel día cambiaría su vida para siempre.
Eric Clapton junto a su hijo Conor, en una de las imágenes más recordadas antes de la tragedia que marcó su vida para siempre.
Hace 35 años, Eric Clapton enfrentó la peor pesadilla de su vida: la muerte accidental de su hijo Conor, de apenas cuatro años y medio, en un trágico episodio que dio origen a una de las canciones más desgarradoras de su carrera.
El 20 de marzo de 1991, en Nueva York, el guitarrista, que en ese momento tenía 46 años, planeaba llevar a su hijo al zoológico de Central Park, después de haber compartido la noche anterior una salida al circo. Había sido un momento mágico: Conor, lleno de energía, no dejaba de hablar de los elefantes y de las risas compartidas con su papá. Clapton, que se hospedaba en un hotel cercano, recordaría más tarde esa velada como uno de los días más felices de su vida. Pero horas después, todo se quebró.
Conor vivía con su madre, la actriz italiana Lory del Santo, en un departamento del piso 53 del edificio Galleria Condominiums, en la calle 57 Este de Manhattan. Mientras el músico se preparaba para pasar a buscarlos, almorzar y luego ir al zoológico, un conserje abrió una gran ventana en voladizo para limpiarla y la dejó sin protección.
En cuestión de segundos, ocurrió la tragedia. El niño, entusiasmado y corriendo por el living, trepó al alféizar, como solía hacer para mirar la ciudad, y cayó al vacío. Aterrizó en el techo de un edificio contiguo de cuatro pisos y murió en el acto.
Lory llamó a Clapton, devastada. Él llegó al lugar en estado de shock, caminando como en trance. “Vi la ambulancia, a los paramédicos trabajando, y seguí de largo. Estaba paralizado por el miedo”, contaría años después. La noticia fue publicada al día siguiente en The New York Times. La investigación determinó que se trató de un accidente imprevisible, sin responsabilidades penales.
El dolor lo marcó para siempre. Clapton canalizó el duelo en la música: meses más tarde, mientras componía para la banda sonora de Rush, escribió “Tears in Heaven” junto a Will Jennings. La letra, íntima y desgarradora, se pregunta si volverán a encontrarse en el cielo y si allí también existen las lágrimas.
La versión acústica en MTV Unplugged, en 1992, la convirtió en un himno eterno: ganó tres premios en los Premios Grammy de 1993, Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina, llegó al puesto 2 del ranking de Billboard Hot 100 y sigue siendo una de las piezas más emotivas de su carrera.
Tras la muerte de Conor, la relación entre Clapton y Lory del Santo no continuó. El dolor marcó un quiebre definitivo en sus vidas y cada uno siguió su camino.
Con el paso del tiempo, el músico logró reconstruirse a nivel personal. Años más tarde formó una familia con Melia McEnery, con quien se casó en 2002 y tuvo tres hijas: Julie Rose, Ella May y Sophie Belle.
Aunque siempre fue reservado con su vida privada, Clapton ha reconocido en distintas entrevistas que la pérdida de su hijo lo transformó profundamente. La música fue su refugio, pero también un modo de atravesar el duelo y darle un sentido a una tragedia imposible de explicar.