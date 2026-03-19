Eric Clapton: a 35 años de la tragedia en la que murió su hijo y dio origen a su canción más desgarradora

Lory llamó a Clapton, devastada. Él llegó al lugar en estado de shock, caminando como en trance. “Vi la ambulancia, a los paramédicos trabajando, y seguí de largo. Estaba paralizado por el miedo”, contaría años después. La noticia fue publicada al día siguiente en The New York Times. La investigación determinó que se trató de un accidente imprevisible, sin responsabilidades penales.

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El dolor lo marcó para siempre. Clapton canalizó el duelo en la música: meses más tarde, mientras componía para la banda sonora de Rush, escribió “Tears in Heaven” junto a Will Jennings. La letra, íntima y desgarradora, se pregunta si volverán a encontrarse en el cielo y si allí también existen las lágrimas.

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La versión acústica en MTV Unplugged, en 1992, la convirtió en un himno eterno: ganó tres premios en los Premios Grammy de 1993, Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina, llegó al puesto 2 del ranking de Billboard Hot 100 y sigue siendo una de las piezas más emotivas de su carrera.

Qué pasó con Eric Clapton después de la tragedia

Eric Clapton

Tras la muerte de Conor, la relación entre Clapton y Lory del Santo no continuó. El dolor marcó un quiebre definitivo en sus vidas y cada uno siguió su camino.

Con el paso del tiempo, el músico logró reconstruirse a nivel personal. Años más tarde formó una familia con Melia McEnery, con quien se casó en 2002 y tuvo tres hijas: Julie Rose, Ella May y Sophie Belle.

Aunque siempre fue reservado con su vida privada, Clapton ha reconocido en distintas entrevistas que la pérdida de su hijo lo transformó profundamente. La música fue su refugio, pero también un modo de atravesar el duelo y darle un sentido a una tragedia imposible de explicar.