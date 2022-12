Es escritora, se quejó de que nadie fue a la firma de su libro y se transformó en un boom literario

tuit escritora.webp

"En mi primera firma tuve un solo lector. Era un niño gordo que dijo: ‘Oye amigo, ¿sabes dónde hay algunos libros nazis?’”, le contestó el escritor Stephen King.

“Terry Pratchett y yo hicimos una firma en Manhattan a la que nadie acudió. Así que estás dos encima de nosotros”, le escribió Neil Gaiman.

“Una vez me senté frente a la librería del centro comercial para una firma”, escribió el autor de novelas policiales Linwood Barclay. “Nadie se detuvo, hasta el final, cuando un viejo se detuvo, me miró, miró los libros, me miró, se acercó y me preguntó: ‘¿Aquí venden banderas?’”.

Margaret Atwood también compartió su experiencia: "Hice una firma a la que nadie vino, excepto un tipo que quería comprar cinta adhesiva y pensó que yo era la que podía ayudarlo”.

La cálida respuesta que recibió conmovió a Banning y además, generó un boom de ventas de su novela que, desde entonces, recibió casi 500 pedidos de copias digitales de su libro y se disparó en las listas de Amazon.