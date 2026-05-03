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Caso Adorni: semana de declaraciones en la investigación de las propiedades del jefe de Gabinete

El fiscal Gerardo Pollicita citó a dos testigos clave para avanzar en la investigación patrimonial del jefe de Gabinete. Buscan determinar el origen de los fondos utilizados en sus propiedades.

El fiscal Gerardo Pollicita citó a dos testigos clave para avanzar en la investigación patrimonial del jefe de Gabinete. Buscan determinar el origen de los fondos utilizados en sus propiedades.

El fiscal Gerardo Pollicita citó a dos testigos clave para avanzar en la investigación patrimonial del jefe de Gabinete. Buscan determinar el origen de los fondos utilizados en sus propiedades.

La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tendrá esta semana nuevos movimientos con la declaración de dos testigos considerados clave por la fiscalía.

Leé también El balance del Gobierno de la maratónica presentación de Adorni en la Cámara de Diputados
Javier y Karina Milei apoyaron a Manuel Adorni desde los palcos de la Cámara de Diputados. Foto: Presidencia.

La causa está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo, quienes analizan la evolución patrimonial del funcionario.

Declara el contratista de la casa en Indio Cuá

Este lunes deberá presentarse Matías Tabar, uno de los socios del grupo Alta Arquitectura, empresa que realizó las refacciones en la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá.

La Justicia busca determinar cuánto costaron las obras y si esos gastos fueron debidamente declarados.

Ese monto resulta clave para reconstruir la capacidad económica del funcionario y verificar si sus ingresos declarados alcanzan para justificar las operaciones inmobiliarias realizadas.

Otro testigo por el departamento de Caballito

El miércoles será el turno de Leandro Miano, vinculado a una de las acreedoras del funcionario y socio de Pablo Martín Feijoo, quien intervino en la compraventa del departamento donde reside Adorni en Caballito.

departamento adorni

El fiscal le requirió que aporte su teléfono celular, facturas, comprobantes y toda la documentación relacionada con el pago de expensas y las remodelaciones del inmueble.

Bajo la lupa, la compra de la casa

La propiedad de Indio Cuá fue adquirida en noviembre de 2024, el mismo día en que Adorni recibió un préstamo de 100.000 dólares otorgado por dos agentes de la Policía Federal.

Según consta en el expediente, el funcionario hipotecó su departamento de Parque Chacabuco como garantía y se comprometió a devolver el dinero en dos años, con una tasa de interés anual del 11%.

La investigación patrimonial

Además de las propiedades, la fiscalía analiza el patrimonio integral de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.

Para ello, Pollicita solicitó la intervención de la DAFI, el organismo especializado del Ministerio Público Fiscal encargado de examinar movimientos económicos, bienes, deudas e ingresos.

También continúan bajo análisis los viajes realizados por el funcionario y su familia, tanto dentro como fuera del país. Entre los destinos investigados figuran Punta Cana, Cancún, Montevideo, Río de Janeiro y Nueva York.

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