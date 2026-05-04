Manuel Adorni retomó las conferencias de prensa tras rehabilitar el ingreso de periodistas a Casa Rosada

“Con el ‘RIFL y el FAL’ nuestro país está cada vez más cerca de acribillar al gran enemigo de la prosperidad de los argentinos: La informalidad”, dijo. Pero luego, llegaron las preguntas y la primera fue sobre su situación patrimonial. Y no la única.

Otra vez, Adorni fue consultado sobre su situación personal

Cuando terminó la presentación inicial, la primera pregunta fue sobre su situación personal. Adorni reiteró que ya había explicado que fueron viajes personales, que no cometió delito alguno y que todo lo explicará en la Justicia.

Sobre los hechos del cierre de la Sala de Prensa dijo que "los hechos son de público conocimiento". Adorni explicó que fue una grabación sin permiso en áreas de la Casa de Gobierno y como la seguridad se debe a la Casa Militar, se decidió cerrarla. Luego, explicó que se trató en conjunto la medida de cómo reabrirla y mantener la seguridad del Presidente.

Cuando se le preguntó por la caída de la imagen presidencial respondió: "No gobernamos por encuestas, eso ya lo dijo el Presidente", y repitió: "Cada día trabajamos para que los argentinos vivan mejor y cumplir con lo que votó el pueblo argentino".

Un periodista le preguntó por restricciones adicionales a la circulación interna de los periodistas por la Casa Rosada. Sobre este tema dijo que se siguieron protocolos para que se reabra la sala y eso obedece que el Gobierno quiere que "estén acá, pero creo que todos compartimos que hay una situación anómala".

Dijo que por eso él personalmente quiso dar una especie de "bienvenida" y que con el paso del tiempo se irán haciendo cambios en la medida en que la Casa Militar entienda que la seguridad no se pone en juego para la actividad presidencial, para los periodistas y todos los empleados que trabajan en Casa Rosada a diario (unos 2.300 personas).

Y también le preguntó por nuevas denuncias en torno a su situación personal, bienes y compromisos de pagos que debe hacer. Pero aquí no quiso avanzar más sobre lo que respondió en su alocución inicial.

¿Hubo gobernadores que no quisieron verlo?

Ante la pregunta de un periodista, Adorni dijo que ese dato no es así, y que desconoce porqué los periodistas dan esa información de calificó como "no es real". Sí, dijo que a muchos, en estos días, no pudo tener el tiempo disponible y que no siempre se suma a las reuniones con los gobernadores que esa es función del ministro del Interior, Diego Santilli.

Sobre las explicaciones sobre su patrimonio reiteró que se remite a todo lo que dijo en la Cámara de Diputados el pasado 29 de abril. "Yo creo que respondí mucho y además estará todo en la Justicia", reiteró.

Aprovechó en ese momento para una aclaración adicional: "La declaración jurada estará presentada en tiempo y forma".

La última pregunta volvió sobre temas personales, gastos, manejos de fondos públicos para los familiares de los funcionarios. Adorni comenzó diciendo que los periodistas que no pudieron ingresar este día debería solucionarse "porque nadie que esté autorizado puede quedarse afuera de la sala".

Sobre los familiares de los funcionarios tengan custodios es un tema en todo el mundo, se cumple con la normativa aplicable y ningún funcionario se excede de esa normativa. Sin nombrarlo a Tailhade dijo que "por sus palabras, quedó prácticamente confirmado que se espía a los funcionarios o a su familia, hecho muy penoso".

Y recordó que a los pocos días de haber asumido, recibió amenazas y una agresión (él y su familia) que justifican que dentro de la normativa, tengan a su disposición un servicio de custodia.

Reiteró que "todo es en post de la seguridad de los funcionarios y que se pueda trabajar como corresponde". En el final, para decir que las conferencias se retoman dijo: "Nos vamos a ver seguido las caras".