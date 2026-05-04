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Manuel Adorni retomó las conferencias de prensa tras rehabilitar el ingreso de periodistas a Casa Rosada

Tras el incidente con algunos periodistas, reabrió la sala en la Casa de Gobierno. El jefe de Gabinete explicó al comienzo de su exposición los hechos ocurridos.

El jefe de Gabinete en la reapertura de la sala de prensa en Casa de Gobierno y una nueva conferencia. (foto: captura de TV)

El jefe de Gabinete en la reapertura de la sala de prensa en Casa de Gobierno y una nueva conferencia. (foto: captura de TV)
Leé también Manuel Adorni dará una conferencia de prensa en Casa Rosada y el Gobierno reabrirá la sala de periodistas
Manuel Adorni retoma las conferencias en Balcarce 50 con la reapertura del espacio para periodistas. (Foto: archivo).

La decisión llega luego de 11 días sin encuentros regulares con la prensa, en medio de tensiones por el acceso a la información y cuestionamientos al manejo comunicacional oficial. Todo ello derivó en el cierre de la sala para el trabajo diario de los acreditados en Rosada.

El regreso se da en un contexto sensible, luego de la polémica por una denuncia de presunto espionaje impulsada desde Casa Militar contra periodistas que filmaban en pasillos de la sede gubernamental

Retomar la agenda del Gobierno y su patrimonio

Eso hizo en la parte inicial de su alocución el jefe de Gabinete, con un apretado resumen de las iniciativas promulgadas en el Boletín Oficial. Cuando se refirió a los incentivos para bajar los costos laborales y que entonces los empresarios creen más puestos de trabajos habló de dos herramientas específicas: el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

“Con el ‘RIFL y el FAL’ nuestro país está cada vez más cerca de acribillar al gran enemigo de la prosperidad de los argentinos: La informalidad”, dijo. Pero luego, llegaron las preguntas y la primera fue sobre su situación patrimonial. Y no la única.

Otra vez, Adorni fue consultado sobre su situación personal

Cuando terminó la presentación inicial, la primera pregunta fue sobre su situación personal. Adorni reiteró que ya había explicado que fueron viajes personales, que no cometió delito alguno y que todo lo explicará en la Justicia.

Sobre los hechos del cierre de la Sala de Prensa dijo que "los hechos son de público conocimiento". Adorni explicó que fue una grabación sin permiso en áreas de la Casa de Gobierno y como la seguridad se debe a la Casa Militar, se decidió cerrarla. Luego, explicó que se trató en conjunto la medida de cómo reabrirla y mantener la seguridad del Presidente.

Cuando se le preguntó por la caída de la imagen presidencial respondió: "No gobernamos por encuestas, eso ya lo dijo el Presidente", y repitió: "Cada día trabajamos para que los argentinos vivan mejor y cumplir con lo que votó el pueblo argentino".

Un periodista le preguntó por restricciones adicionales a la circulación interna de los periodistas por la Casa Rosada. Sobre este tema dijo que se siguieron protocolos para que se reabra la sala y eso obedece que el Gobierno quiere que "estén acá, pero creo que todos compartimos que hay una situación anómala".

Dijo que por eso él personalmente quiso dar una especie de "bienvenida" y que con el paso del tiempo se irán haciendo cambios en la medida en que la Casa Militar entienda que la seguridad no se pone en juego para la actividad presidencial, para los periodistas y todos los empleados que trabajan en Casa Rosada a diario (unos 2.300 personas).

Y también le preguntó por nuevas denuncias en torno a su situación personal, bienes y compromisos de pagos que debe hacer. Pero aquí no quiso avanzar más sobre lo que respondió en su alocución inicial.

¿Hubo gobernadores que no quisieron verlo?

Ante la pregunta de un periodista, Adorni dijo que ese dato no es así, y que desconoce porqué los periodistas dan esa información de calificó como "no es real". Sí, dijo que a muchos, en estos días, no pudo tener el tiempo disponible y que no siempre se suma a las reuniones con los gobernadores que esa es función del ministro del Interior, Diego Santilli.

Sobre las explicaciones sobre su patrimonio reiteró que se remite a todo lo que dijo en la Cámara de Diputados el pasado 29 de abril. "Yo creo que respondí mucho y además estará todo en la Justicia", reiteró.

Aprovechó en ese momento para una aclaración adicional: "La declaración jurada estará presentada en tiempo y forma".

La última pregunta volvió sobre temas personales, gastos, manejos de fondos públicos para los familiares de los funcionarios. Adorni comenzó diciendo que los periodistas que no pudieron ingresar este día debería solucionarse "porque nadie que esté autorizado puede quedarse afuera de la sala".

Sobre los familiares de los funcionarios tengan custodios es un tema en todo el mundo, se cumple con la normativa aplicable y ningún funcionario se excede de esa normativa. Sin nombrarlo a Tailhade dijo que "por sus palabras, quedó prácticamente confirmado que se espía a los funcionarios o a su familia, hecho muy penoso".

Y recordó que a los pocos días de haber asumido, recibió amenazas y una agresión (él y su familia) que justifican que dentro de la normativa, tengan a su disposición un servicio de custodia.

Reiteró que "todo es en post de la seguridad de los funcionarios y que se pueda trabajar como corresponde". En el final, para decir que las conferencias se retoman dijo: "Nos vamos a ver seguido las caras".

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