Cuándo es el próximo feriado XXL en Argentina y cómo se paga si se trabaja

Cómo se pagan los feriados trabajados

marzo2026

En los feriados nacionales inamovibles, como el 24 de marzo, Día de la Memoria, rige la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. El descanso es obligatorio, salvo en actividades exceptuadas por la norma o por el rubro, como los servicios esenciales. El día se paga aunque no se trabaje.

Quienes deban prestar servicios en esas jornadas cobrarán el doble de la remuneración habitual, es decir, el salario normal más una suma igual, equivalente a un recargo del 100 por ciento, según el artículo 166, que equipara los feriados al descanso dominical.

Para percibir ese adicional, el trabajador debe haber cumplido al menos la mitad de los días hábiles previos, 48 horas o seis jornadas en los diez días hábiles anteriores al feriado, como establece el artículo 168.

Distinto es el caso del lunes 23 de marzo, que es día no laborable con fines turísticos y no un feriado nacional obligatorio.

Aquí la jornada quedará a criterio del empleador, según el artículo 167 de la LCT: si decide que se trabaje, se paga el salario simple, como un día normal, sin recargo automático; si opta por no laborable, se abona igual aunque no se concurra. En caso de inasistencia sin autorización, al empleado se le puede descontar la jornada.