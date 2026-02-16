En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
Pensionados
Previsional

Jubilados y pensionados: quiénes cobran primero después del feriado largo de Carnaval

El organismo previsional continúa con los depósitos tras el feriado y mantiene el esquema de pagos escalonado para evitar demoras en los bancos.

Tras el feriado largo de Carnaval, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma este miércoles 18 de febrero el calendario de pagos del segundo mes del año. Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones perciben sus haberes según la terminación del DNI, con el aumento ya aplicado por la fórmula de movilidad.

 ANSES adelanta el pago de la primera cuota estímulo de las Becas Progresar (Foto: archivo).

Durante febrero, las prestaciones del organismo previsional recibieron un incremento del 2,85%, calculado en base al índice de inflación de dos meses previos. En este caso, el ajuste corresponde al dato de diciembre, en línea con el esquema de actualizaciones mensuales vigente.

Cuánto cobran los jubilados en febrero con el aumento y el bono

Con la suba confirmada:

  • Haber mínimo: $359.254,35

  • Bono refuerzo: $70.000

  • Total con bono: $429.219,42

En tanto, el haber máximo jubilatorio quedó fijado en $2.417.441,63.

Este refuerzo extraordinario continúa siendo clave para los ingresos más bajos, ya que permite sostener el poder de compra frente a la inflación.

Quiénes cobran desde el 18 de febrero

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 5: 18 de febrero

  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Recomendación de ANSES antes de ir al banco

Desde el organismo previsional recuerdan la importancia de:

  • Consultar el calendario oficial en mi ANSES o en la web del organismo.

  • Verificar la fecha asignada según DNI.

  • Concurrir a la entidad bancaria únicamente el día correspondiente para evitar demoras.

ANSES confirmó un pago único en febrero que permite cobrar hasta $219.794

ANSES confirmó un pago único en febrero que permite cobrar hasta $219.794

Clave del mes: aumento por movilidad

El ajuste del 2,85% forma parte del esquema de movilidad mensual, que actualiza los haberes previsionales tomando como referencia el dato de inflación.

Este mecanismo impacta en:

  • Jubilaciones

  • Pensiones

  • Asignaciones familiares

  • AUH y otras prestaciones

