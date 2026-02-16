Jubilados y pensionados: quiénes cobran primero después del feriado largo de Carnaval

Este refuerzo extraordinario continúa siendo clave para los ingresos más bajos, ya que permite sostener el poder de compra frente a la inflación.

Quiénes cobran desde el 18 de febrero

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Recomendación de ANSES antes de ir al banco

Desde el organismo previsional recuerdan la importancia de:

Consultar el calendario oficial en mi ANSES o en la web del organismo.

Verificar la fecha asignada según DNI .

Concurrir a la entidad bancaria únicamente el día correspondiente para evitar demoras.

ANSES_pago ANSES confirmó un pago único en febrero que permite cobrar hasta $219.794

Clave del mes: aumento por movilidad

El ajuste del 2,85% forma parte del esquema de movilidad mensual, que actualiza los haberes previsionales tomando como referencia el dato de inflación.

Este mecanismo impacta en: