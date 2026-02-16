Jubilados y pensionados: quiénes cobran primero después del feriado largo de Carnaval
El organismo previsional continúa con los depósitos tras el feriado y mantiene el esquema de pagos escalonado para evitar demoras en los bancos.
Tras el feriado largo de Carnaval, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma este miércoles 18 de febrero el calendario de pagos del segundo mes del año. Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones perciben sus haberes según la terminación del DNI, con el aumento ya aplicado por la fórmula de movilidad.
Durante febrero, las prestaciones del organismo previsional recibieron un incremento del 2,85%, calculado en base al índice de inflación de dos meses previos. En este caso, el ajuste corresponde al dato de diciembre, en línea con el esquema de actualizaciones mensuales vigente.
Cuánto cobran los jubilados en febrero con el aumento y el bono
Con la suba confirmada:
Haber mínimo: $359.254,35
Bono refuerzo: $70.000
Total con bono:$429.219,42
En tanto, el haber máximo jubilatorio quedó fijado en $2.417.441,63.
Este refuerzo extraordinario continúa siendo clave para los ingresos más bajos, ya que permite sostener el poder de compra frente a la inflación.
Quiénes cobran desde el 18 de febrero
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI terminados en 5: 18 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
Recomendación de ANSES antes de ir al banco
Desde el organismo previsional recuerdan la importancia de:
Consultar el calendario oficial en mi ANSES o en la web del organismo.
Verificar la fecha asignada según DNI.
Concurrir a la entidad bancaria únicamente el día correspondiente para evitar demoras.
Clave del mes: aumento por movilidad
El ajuste del 2,85% forma parte del esquema de movilidad mensual, que actualiza los haberes previsionales tomando como referencia el dato de inflación.