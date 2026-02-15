Feriados de Carnaval en el AMBA: cómo funcionarán los servicios públicos y el transporte

Las escuelas permanecerán cerradas

Las sedes comunales no abrirán

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) no tendrá atención al público

El Registro Civil funcionará únicamente con guardias para defunciones, mientras que el Registro de Licencias de Conducir permanecerá cerrado.

Estacionamiento: qué se puede hacer y qué no

Durante el lunes y el martes:

Se suspende el estacionamiento medido

Se podrá estacionar en avenidas donde habitualmente está prohibido

Sin embargo, la prohibición seguirá vigente en:

9 de Julio

Perito Moreno

La Rábida

General Paz

Leopoldo Lugones

Intendente Cantilo

Dellepiane

Luis Huergo

Eduardo Madero

Calzadas centrales de Leandro N. Alem, Paseo Colón y Sáenz

También estará permitido detenerse junto al cordón derecho en calles donde normalmente no se puede en días hábiles entre las 7 y las 21.

hospital-gutierrezjpg

Cementerios, residuos y servicios de emergencia

Las inhumaciones en cementerios se realizarán entre las 8 y las 12.

En tanto, funcionarán con normalidad:

Recolección de residuos

Guardia de Infracciones

Logística

Defensa Civil

Guardia de Auxilio y Emergencias

Línea 103

Parques, Reserva Ecológica y museos

Los espacios verdes tendrán un esquema especial:

Reserva Ecológica: abierta de 9 a 19

Jardín Botánico: solo abre el martes de 9:30 a 18:45

Parque Sarmiento, Parque Belgrano (ex KDT) y Parque Roca: abiertos el lunes, cerrados el martes

Los museos estarán abiertos, mientras que los teatros municipales no tendrán programación.

Tren Sarmiento: servicio interrumpido y recorrido limitado

La empresa Trenes Argentinos confirmó que el tren Sarmiento no circulará durante el sábado y el domingo en ninguno de sus ramales debido a obras de modernización del sistema de señalamiento entre Villa Luro y Liniers.

El esquema será el siguiente:

Sábado y domingo: servicio completamente interrumpido

Lunes y martes: recorrido limitado entre Haedo y Moreno, con cronograma de feriado

Desde la compañía recomendaron utilizar medios de transporte alternativos y viajar con tiempo, ya que habrá menor frecuencia.

Además, aclararon que los trabajos dependen de las condiciones climáticas, por lo que podrían reprogramarse en caso de lluvias o tormentas.