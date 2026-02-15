Feriados de Carnaval en el AMBA: cómo funcionarán los servicios públicos y el transporte
Con la llegada del feriado de Carnaval, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un esquema especial en los servicios públicos: hospitales con guardias, oficinas cerradas, estacionamiento liberado y cambios en el transporte.
Con el inicio del fin de semana extralargo por Carnaval, el funcionamiento de los servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presenta cambios importantes. El transporte, la atención administrativa y el esquema de estacionamiento tendrán modalidades especiales durante estos días.
Uno de los ajustes más significativos se da en los trenes, mientras que hospitales, recolección de residuos y operativos de emergencia mantendrán sus guardias habituales.
Salud, escuelas y oficinas públicas en CABA
Según el cronograma oficial del Gobierno porteño, los hospitales públicos trabajarán con guardias activas, al igual que el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).
En cambio:
Las escuelas permanecerán cerradas
Las sedes comunales no abrirán
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) no tendrá atención al público
El Registro Civil funcionará únicamente con guardias para defunciones, mientras que el Registro de Licencias de Conducir permanecerá cerrado.
Estacionamiento: qué se puede hacer y qué no
Durante el lunes y el martes:
Se suspende el estacionamiento medido
Se podrá estacionar en avenidas donde habitualmente está prohibido
Sin embargo, la prohibición seguirá vigente en:
9 de Julio
Perito Moreno
La Rábida
General Paz
Leopoldo Lugones
Intendente Cantilo
Dellepiane
Luis Huergo
Eduardo Madero
Calzadas centrales de Leandro N. Alem, Paseo Colón y Sáenz
También estará permitido detenerse junto al cordón derecho en calles donde normalmente no se puede en días hábiles entre las 7 y las 21.
Cementerios, residuos y servicios de emergencia
Las inhumaciones en cementerios se realizarán entre las 8 y las 12.
En tanto, funcionarán con normalidad:
Recolección de residuos
Guardia de Infracciones
Logística
Defensa Civil
Guardia de Auxilio y Emergencias
Línea 103
Parques, Reserva Ecológica y museos
Los espacios verdes tendrán un esquema especial:
Reserva Ecológica: abierta de 9 a 19
Jardín Botánico: solo abre el martes de 9:30 a 18:45
Parque Sarmiento, Parque Belgrano (ex KDT) y Parque Roca: abiertos el lunes, cerrados el martes
Los museos estarán abiertos, mientras que los teatros municipales no tendrán programación.
Tren Sarmiento: servicio interrumpido y recorrido limitado
La empresa Trenes Argentinos confirmó que el tren Sarmiento no circulará durante el sábado y el domingo en ninguno de sus ramales debido a obras de modernización del sistema de señalamiento entre Villa Luro y Liniers.
El esquema será el siguiente:
Sábado y domingo: servicio completamente interrumpido
Lunes y martes: recorrido limitado entre Haedo y Moreno, con cronograma de feriado
Desde la compañía recomendaron utilizar medios de transporte alternativos y viajar con tiempo, ya que habrá menor frecuencia.
Además, aclararon que los trabajos dependen de las condiciones climáticas, por lo que podrían reprogramarse en caso de lluvias o tormentas.