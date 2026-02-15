En vivo Radio La Red
Feriados de Carnaval en el AMBA: cómo funcionarán los servicios públicos y el transporte

Con la llegada del feriado de Carnaval, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un esquema especial en los servicios públicos: hospitales con guardias, oficinas cerradas, estacionamiento liberado y cambios en el transporte.

Con el inicio del fin de semana extralargo por Carnaval, el funcionamiento de los servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presenta cambios importantes. El transporte, la atención administrativa y el esquema de estacionamiento tendrán modalidades especiales durante estos días.

Uno de los ajustes más significativos se da en los trenes, mientras que hospitales, recolección de residuos y operativos de emergencia mantendrán sus guardias habituales.

Salud, escuelas y oficinas públicas en CABA

Según el cronograma oficial del Gobierno porteño, los hospitales públicos trabajarán con guardias activas, al igual que el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

En cambio:

  • Las escuelas permanecerán cerradas

  • Las sedes comunales no abrirán

  • La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) no tendrá atención al público

El Registro Civil funcionará únicamente con guardias para defunciones, mientras que el Registro de Licencias de Conducir permanecerá cerrado.

Estacionamiento: qué se puede hacer y qué no

Durante el lunes y el martes:

  • Se suspende el estacionamiento medido

  • Se podrá estacionar en avenidas donde habitualmente está prohibido

Sin embargo, la prohibición seguirá vigente en:

  • 9 de Julio
  • Perito Moreno
  • La Rábida
  • General Paz
  • Leopoldo Lugones
  • Intendente Cantilo
  • Dellepiane
  • Luis Huergo
  • Eduardo Madero
  • Calzadas centrales de Leandro N. Alem, Paseo Colón y Sáenz
  • También estará permitido detenerse junto al cordón derecho en calles donde normalmente no se puede en días hábiles entre las 7 y las 21.
hospital-gutierrezjpg

Cementerios, residuos y servicios de emergencia

Las inhumaciones en cementerios se realizarán entre las 8 y las 12.

En tanto, funcionarán con normalidad:

  • Recolección de residuos

  • Guardia de Infracciones

  • Logística

  • Defensa Civil

  • Guardia de Auxilio y Emergencias

  • Línea 103

Parques, Reserva Ecológica y museos

Los espacios verdes tendrán un esquema especial:

  • Reserva Ecológica: abierta de 9 a 19

  • Jardín Botánico: solo abre el martes de 9:30 a 18:45

  • Parque Sarmiento, Parque Belgrano (ex KDT) y Parque Roca: abiertos el lunes, cerrados el martes

Los museos estarán abiertos, mientras que los teatros municipales no tendrán programación.

Tren Sarmiento: servicio interrumpido y recorrido limitado

La empresa Trenes Argentinos confirmó que el tren Sarmiento no circulará durante el sábado y el domingo en ninguno de sus ramales debido a obras de modernización del sistema de señalamiento entre Villa Luro y Liniers.

El esquema será el siguiente:

  • Sábado y domingo: servicio completamente interrumpido

  • Lunes y martes: recorrido limitado entre Haedo y Moreno, con cronograma de feriado

Desde la compañía recomendaron utilizar medios de transporte alternativos y viajar con tiempo, ya que habrá menor frecuencia.

Además, aclararon que los trabajos dependen de las condiciones climáticas, por lo que podrían reprogramarse en caso de lluvias o tormentas.

