Es tuerto y se dibujó un ojo para "hackear" el sistema de reconocimiento de la app "Mi Argentina"

“Viajábamos en enero de 2022, por lo que en diciembre de 2021 comenzamos a gestionar el certificado. Nos registramos en ‘Mi Argentina’, como había que hacer, pero cuando yo me quise tomar la fotografía que me piden -con el celular- para poder registrar mi sesión, no me dejaba y no me identificaba el rostro. No procesaba la información y me rechazaba la solicitud, yo necesitaba gestionar el certificado por el tema de la pandemia”.