Trends
Baby Etchecopar
Walter Alfa Santiago
¡No lo vimos venir!

Escándalo entre Alfa y Baby Etchecopar: la foto que desató la guerra

Alfa y Baby Etchecopar protagonizaron todo un escándalo: pelea, reclamos y hasta insultos. Miralos.

Lo que parecía un simple encuentro entre famosos en una feria de autos terminó en un verdadero escándalo mediático. Walter “Alfa” Santiago y Baby Etchecopar protagonizaron una pelea que encendió las redes y generó un vendaval de comentarios. Todo comenzó hace unos días, cuando ambos coincidieron en una exposición de automóviles. Alfa, fiel a su estilo, se acercó, charló unos minutos con el conductor radial y hasta se sacaron una foto juntos. El ex Gran Hermano grabó también un breve video, que luego publicó en sus redes sociales, sin imaginar el efecto dominó que desataría.

Horas más tarde, Baby retomó esa imagen y no tardó en marcar distancia. Con su tono característico, fue contundente: “Quiero aclarar que este fantasma me persiguió toda la tarde por la expo hasta que mi mujer me dijo ‘sacate la foto, así se va’. Y no lo logré, ya que este tipo es una mosca y cayó después nuevamente. Es insoportable y figureti, no soy tu amigo. La publicación del periodista radial fue replicada en cientos de cuentas y encendió la polémica.

Fiel a su estilo frontal, Alfa no se quedó callado y le respondió con un mensaje cargado de ironía, picante y recuerdos personales: “Quiero aclarar que Silvina Cupeiro, a quien conozco hace años, en ningún momento dijo eso. ¿Por qué te duele tanto aceptar, Baby? ¿Quién te contactó? Contacto con Oscar Posedente, cuando aquí te echaron de Radio 10”. Lejos de terminar allí, Alfa redobló la apuesta recordándole momentos compartidos: “¿Quién te hizo la primera nota con vos cuando saliste del hospital? ¿Con quién pasabas tardes enteras en Pepino? ¿Será que estás gaga y no tenés memoria? Te quiero, enano”, escribió, dejando entrever una mezcla de enojo y sarcasmo.

El enfrentamiento sorprendió a muchos, sobre todo porque no existía un conflicto previo entre ambos. Incluso, Alfa recordó que había tenido buena relación con Etchecopar años atrás. Pero esta vez, el cruce escaló rápido.

image
Se habló de
Baby Etchecopar Walter Alfa Santiago
