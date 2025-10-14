Escándalo entre Alfa y Baby Etchecopar: la foto que desató la guerra

Lo que parecía un simple encuentro entre famosos en una feria de autos terminó en un verdadero escándalo mediático. Walter “Alfa” Santiago y Baby Etchecopar protagonizaron una pelea que encendió las redes y generó un vendaval de comentarios. Todo comenzó hace unos días, cuando ambos coincidieron en una exposición de automóviles. Alfa, fiel a su estilo, se acercó, charló unos minutos con el conductor radial y hasta se sacaron una foto juntos. El ex Gran Hermano grabó también un breve video, que luego publicó en sus redes sociales, sin imaginar el efecto dominó que desataría.