Acusan a la ex Gran Hermano Zoe Bogach de reclutar mujeres para una oscura red de "novias virtuales"

"En mi investigación conocí una chica que trabaja en esto y me contó que gana hasta 200 dólares por semana y solamente trabaja 4 horas por día. ¡Y maneja ella sus horarios!", siguió.

Embed

"Para mí es una muy buena opción si estás sin laburo o si querés un dinero extra. Me pasó el contacto de Femme, que es la agencia donde ella trabaja. Me la recomendó muchísimo porque no tenés que invertir en nada y encima la agencia te capacita todas las semanas", destacó.

En la parte final de la grabación, Zoe invitó a sus seguidoras a descargarse la app y animarse a ser parte de Femme: "Si a alguna le interesó, y quiere chusmear como yo, les voy a dejar información en la descripción para que vean qué onda".

El video de la ex Gran Hermano se hizo viral en las redes sociales. La rubia fue duramente criticada por promocionar una misteriosa app que capta jovencitas para brindar un servicio de "novias virtuales".

"Me arrepiento de haber entrado. Hay tipos que te amenazan. No es nada sano", "Esto es una estafa piramidal. Las chicas que promocionan la app cuando más personas meten, más plata ganan", "Todas las que se meten ahí saben que es prostitución virtual. Tenés que hacer cosas para retener a los flacos con los que estás hablando", "No, no son novias virtuales... es una forma de prostitución virtual", fueron algunos de los comentarios que se replicaron luego de la publicación de Zoe.

El descargo de la ex Gran Hermano Zoe Bogach tras las críticas por promocionar una app que recluta jovencitas

Ante el enorme revuelo que se generó en las redes sociales con su video promocionando una dudosa plataforma, la ex Gran Hermano Zoe Bogach hizo un descargo contundente en un vivo en su perfil de TikTok.

La ex integrante del reality de Telefe remarcó que ella investigó la agencia detrás, Femme, y comprobó que es "algo legal". Además, la rubia se defendió y aseguró: "No estoy obligando a nadie".

"Hablan por hablar. Lo que yo publicité es una aplicación legal", lanzó la ex Gran Hermano, indignada. "Yo no estoy obligando a nadie para que se someta a eso", remarcó.

"Es para mayores de 18 años. Es una app que está en Apple Store y PlayStore. Infórmese ustedes. Yo no estoy obligando a nadie y diciendo: 'metente en esa aplicación y hacelo'", agregó, furiosa con el revuelo que desató el tema.

Y enfatizó: "El que quiere, quiere, y el que no quiere, que no lo haga".

Por último, Zoe explotó contra quienes la criticaron por promocionar una app que busca jovencitas para que hagan contendido personalizado para sus clientes. "La verdad es que a mí me chupa un hue… que me estén funando por eso. No es nada grave. Es algo legal. Ya lo investigué. Si hay algunas personas que les molesta, problema de ellos. Están muy al pedo, chicos", remató, comletamente enjoada con quienes pusieron en duda la seguridad en torno a dicha plataforma.