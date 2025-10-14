La nueva función de WhatsApp que cambia todo: así es el ajuste oculto que ya está llegando

WhatsApp

Qué ventajas tiene esta nueva función de WhatsApp

Una de las principales ventajas de esta función es que reduce distracciones en los chats más activos. En grupos donde se envían decenas de mensajes por minuto, la animación constante de stickers y GIFs puede resultar molesta o confusa. Ahora, esa experiencia cambia.

Los emojis animados, que han ganado terreno por su capacidad para transmitir emociones de forma inmediata, podrán convertirse en íconos estáticos, similares a los clásicos de Apple. Así, quien desee conversaciones más sobrias o necesite concentrarse encontrará en esta función un aliado.

Además, los stickers animados también están incluidos en este nuevo control. La plataforma permite decidir si estos se reproducen automáticamente o si se muestran congelados, solo con su primera imagen visible. Esto resulta ideal para quienes buscan reducir el consumo de datos o prolongar la batería del teléfono.

WhatsApp.jpg

Los GIFs también entran en el cambio

El ajuste no se limita a emojis o stickers. Los populares GIFs, que suelen ser los protagonistas de bromas, reacciones o respuestas rápidas, también estarán bajo el control del usuario.

Con la animación desactivada, un GIF aparecerá como una simple imagen fija. Solo cuando el usuario lo pulse, se reproducirá la animación. De esta forma, WhatsApp ofrece una experiencia más ordenada, controlada y eficiente, especialmente útil en conversaciones grupales o cuando la conexión de red es limitada.

Qué pasará con los stickers en WhatsApp

Un detalle interesante es que, aunque se desactive la animación general, los stickers guardados como favoritos permanecerán animados dentro de esa sección. De esta manera, WhatsApp permite mantener los preferidos con su movimiento original, sin afectar la configuración global del chat.

Esto muestra una estrategia equilibrada por parte de la aplicación: ofrecer libertad total al usuario sin eliminar por completo las funciones más queridas.

Stickers en WhatsApp.jpg

WhatsApp y un paso más hacia la personalización total

Con cada actualización, WhatsApp se acerca a un objetivo claro: que cada usuario tenga su propio tipo de chat. Desde los temas personalizados hasta los mensajes efímeros y ahora la gestión de animaciones, la plataforma continúa sumando herramientas que priorizan la comodidad y la elección individual.

Esta función no requiere conocimientos técnicos ni pasos complicados. Basta con abrir el menú de configuración, ir a la sección “Chats” y comprobar si aparece el apartado “Animaciones”. Si está disponible, solo habrá que ajustar las preferencias con un toque.

Disponibilidad gradual y pruebas en marcha

Por ahora, el nuevo menú de animaciones se encuentra disponible para algunos usuarios beta en iOS, mientras que en Android la función ya se está expandiendo lentamente. WhatsApp suele aplicar este tipo de lanzamientos de manera progresiva para evaluar la estabilidad del sistema y recopilar opiniones antes del lanzamiento global.

En las próximas semanas, la opción llegará a más usuarios en todo el mundo, siguiendo la estrategia habitual de la empresa: liberar las novedades en fases, corregir errores y finalmente incluirlas en una actualización estable para todos.