GRAN noticia: ANSES depositará $ 102.000 a todos estos beneficiarios

La medida fue comunicada oficialmente por el organismo previsional en el marco de su calendario de pagos, generando interés entre trabajadores formales y beneficiarios del SUAF, que ven en esta prestación una ayuda económica relevante para afrontar gastos vinculados al inicio de una nueva etapa familiar.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

La Asignación por Matrimonio está dirigida a un grupo específico de personas que integran el sistema formal de aportes. Entre los beneficiarios se incluyen:

Trabajadores en relación de dependencia , que estén inscriptos dentro del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Beneficiarios de la prestación por desempleo , que se encuentren en condiciones de acceder a las asignaciones familiares.

Trabajadores eventuales o temporarios , contemplados por la normativa vigente.

Personas amparadas por Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Este alcance permite que la prestación llegue a un espectro amplio dentro del sistema contributivo, fortaleciendo el acompañamiento del Estado en un momento clave para la vida de las familias. No obstante, se aclara que quienes perciban prestaciones no contributivas o no se encuentren dentro del SUAF no están incluidos en este esquema.

Requisitos para acceder a la Asignación por Matrimonio

Para poder cobrar este monto, ANSES exige el cumplimiento de una serie de requisitos administrativos y laborales. En primer lugar, es indispensable que el matrimonio esté debidamente acreditado en las bases de datos del organismo, mediante la presentación del acta correspondiente. Además, se deben respetar los topes de ingresos individuales y familiares vigentes, ya que las Asignaciones Familiares tienen un carácter progresivo que varía en función de los niveles de ingresos.

Otro aspecto clave es la antigüedad laboral mínima de seis meses en el caso de trabajadores registrados. Esto significa que aquellas personas que hayan formalizado su vínculo conyugal poco después de haber ingresado a un empleo deberán esperar a cumplir ese período antes de acceder al beneficio.

En cuanto a los plazos de presentación, la documentación debe ser entregada entre dos meses antes y hasta dos años después de la fecha del casamiento. Esta ventana temporal amplia busca garantizar que los beneficiarios puedan iniciar el trámite sin riesgos de perder el beneficio, incluso si no logran hacerlo de inmediato después de la celebración.

La acreditación del monto se realiza únicamente mediante depósito bancario, en una cuenta que debe estar previamente validada por ANSES. Esto permite agilizar los pagos, evitar fraudes y garantizar la trazabilidad de los fondos.

Cómo realizar el trámite para cobrar la Asignación

El procedimiento para solicitar este beneficio puede efectuarse de dos maneras: presencial o virtual, lo que otorga flexibilidad a los beneficiarios para elegir la modalidad que mejor se adapte a sus posibilidades.

En el trámite presencial, es obligatorio solicitar un turno previo a través del sistema de ANSES y presentarse con la documentación respaldatoria, que incluye el acta de matrimonio, comprobantes de ingresos y certificaciones laborales. Esta opción es utilizada por quienes prefieren realizar la gestión con asesoramiento directo o no cuentan con acceso confiable a internet.

Por otro lado, en el procedimiento digital, el solicitante debe ingresar al portal Mi ANSES utilizando su Clave de la Seguridad Social y número de CUIL. Desde allí, puede cargar los documentos escaneados, completar los formularios correspondientes y confirmar la solicitud en línea. Una vez que los datos son verificados por el organismo, el pago se acredita automáticamente en la cuenta bancaria registrada, sin necesidad de concurrir a una oficina.

Este sistema en línea ha permitido agilizar de forma significativa los tiempos de gestión y reducir la necesidad de traslados, especialmente en localidades donde las oficinas de ANSES tienen alta demanda de turnos. No obstante, el organismo recomienda iniciar la gestión con anticipación, ya que las validaciones de datos y revisiones documentales pueden generar demoras en la acreditación final del beneficio.

Fechas clave para el cobro

De acuerdo al cronograma oficial, las acreditaciones se efectuarán entre el 9 de octubre y el 11 de noviembre de 2025, siguiendo un orden determinado por la fecha de presentación del trámite y el procesamiento interno. Además, se prevé un segundo tramo de pagos, que abarcará desde el 20 de octubre hasta el 10 de noviembre, para las solicitudes que ingresen con posterioridad o que requieran verificaciones adicionales.

Esta planificación escalonada busca evitar saturaciones en el sistema y permitir que todas las solicitudes aprobadas reciban el pago en tiempo y forma. ANSES recordó que no se entregarán pagos en efectivo ni por ventanilla, y que todo se canaliza a través de cuentas bancarias validadas.

En paralelo, se recomendó a los beneficiarios revisar que los datos personales y bancarios estén actualizados en el sistema antes de iniciar el trámite, para evitar rechazos o demoras innecesarias. Cualquier error en los datos puede postergar el cobro.

Un apoyo económico en un contexto desafiante

En un escenario de alta inflación y dificultades económicas, el monto de $102.329 representa un alivio importante para muchas familias que enfrentan los costos de formalizar un matrimonio. Aunque no cubre la totalidad de los gastos que implica una boda, esta asignación puede destinarse a cubrir trámites legales, celebraciones sencillas o necesidades básicas para el nuevo hogar.

Además, el beneficio tiene un fuerte componente simbólico: es una manera en la que el Estado reconoce y acompaña el acto de formalización de un proyecto de vida en común, fortaleciendo el sentido de protección social en etapas clave.

El esquema de Asignaciones Familiares, dentro del cual se inscribe esta prestación, continúa siendo una herramienta central para garantizar una red de apoyo a trabajadores y familias, y se actualiza periódicamente para reflejar cambios económicos y sociales. La Asignación por Matrimonio es una de las pocas prestaciones que mantiene un carácter único y excepcional, ya que se otorga una sola vez, pero con un impacto significativo en el momento en que se recibe.