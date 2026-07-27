Georgieva ratificó su apoyo al plan económico y destacó que "superó la meta de acumulación de reservas"

"Veo una completa alineación, de tener amortiguadores (buffers) fuertes y tener disciplina fiscal, para que Argentina pueda gestionar este año, el que viene y lo que esté por venir. No me preocupa que Argentina tenga el dinero para pagar; veo el BCRA aqui presente: ¡Sigan comprando!", enfatizó.

Tras mantener una reunión con Georgieva y todo el equipo económico, el ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó que "la confianza y el apoyo de Kristalina se fue solidificando con el correr de los meses y afianzándose en los momentos más difíciles". Luego, le agradeció por el apoyo y le dio la "bienvenida a la Argentina".

Georgieva aseguró que "no hace falta nuevo financiamiento". (Foto: X @KGeorgieva)

La jefa del FMI pidió “perseverancia” al “pueblo argentino”

Además de resaltar los logros del equipo económico del Gobierno, la titular del FMI vaticinó que las proyecciones de agencias calificadoras de riesgo permiten prever que Argentina se encamina a formar parte de los países emergentes, y que no necesitarán pedir más financiamiento. Sin embargo, envió un mensaje al pueblo argentino en el que pidió “paciencia” hasta que las inversiones comiencen a reflejarse en el consumo.

“Vemos buenas proyecciones de inyección de inversión, en el RIGI se esperan unos 45.000 millones de dólares de inversión y de aquí al futuro, esto se traduce a dinamismo de la economía argentina, que se concentra en este momento en el petróleo, el gas, la actividad minera y el campo”, señaló la funcionaria del FMI.

Georgieva admitió que el punto de discusión hoy es “apoyar a la Argentina para poder continuar creciendo y que las pequeñas empresas y hogares particulares puedan tomar préstamos y convertirlos en prosperidad compartida para el país”.

“Sabemos que debemos crear puestos de trabajo, elevar el consumo para que mayor cantidad de pymes puedan ser prósperas”, reconoció Georgieva en lo que definió como su “mensaje personal al pueblo de Argentina”.

Además, recordó como ejemplo la crisis hiperinflacionaria y el posterior ajuste que atravesó su país, Bulgaria: “Yo sé que la transformación es difícil, yo lideré tres de ellas en mi país, Bulgaria, que ha sufrido una hiperinflación de 8.300% y no se dio vuelta el escenario de la noche a la mañana”.

“Atravesamos tiempos difíciles pero la perseverancia y contar con estabilidad macroeconómica y financiera, así como abrir la economía, darle lugar al crecimiento, trae sus beneficios. Mi país es hoy miembro de la Unión Europea, en enero se ha sumado al euro, y el ingreso per cápita ha aumentado ocho veces”, expresó.

La titular del FMI dijo que “debes reconocer que la transformación es difícil, pero cuando es exitosa nos llena de confianza. En mi país los jóvenes se iban de a miles, y hoy somos un país que atrae nómades digitales”.

Georgieva junto al ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y funcionarios del área económica. (Foto: X @KGeorgieva)

Georgieva identificó sectores rezagados y se refirió al endeudamiento de las familias

Ante una consulta de los periodistas sobre la situación que atraviesan distintos sectores de la industria, el comercio y las familias endeudadas en el país, la titular del FMI admitió que "este era el tema principal de debate. Tenemos un fuerte desempeño en petróleo, gas, minería, agricultura. Y ese desempeño fuerte también está arraigado en la mejora en la confianza de la economía argentina”.

Además, sostuvo que junto al equipo económico que encabeza Caputo observan tres áreas donde se pueden hacer avances: "La primera es la creación de mejores condiciones financieras para aquellos que toman préstamos, para poder utilizar los recursos financieros de los bancos argentinos”.

Georgieva afirmó que “algunos bancos han acumulado préstamos en mora, más altos, y hay que gestionarlo. Hay forma de gestionarlo, y se tiene la voluntad de abordarlo ya”.

También señaló que otro de los puntos analizados es la necesidad de "ampliar el mercado de capital en Argentina" y puso como ejemplo las hipotecas: "No existen prácticamente, pero este es un instrumento que puede ayudar a elevar la construcción y también a hacer participar más a los consumidores en la economía”.

En tercer lugar, destacó las políticas de desregulación impulsadas por Milei para "la eliminación de los obstáculos físicos para que la economía funcione a un nivel más alto, y para que el crecimiento se comparta de manera más amplia” con el resto de los sectores de la economía.

En ese marco, la titular del organismo destacó en su cuenta de la red social X el encuentro con las autoridades argentinas y aseguró que "discutimos mantener la estabilidad, avanzar en las reformas y crear condiciones para un crecimiento más fuerte, inversión y creación de empleo".

Milei recibe a Georgieva en la Casa Rosada

Luego de la conferencia de prensa que compartió con Caputo en el Ministerio de Economía, realizada bajo un fuerte operativo de seguridad, la titular del FMI se trasladó a la Casa Rosada para mantener una reunión bilateral con el presidente Javier Milei. Más tarde, también participará de un encuentro con el gabinete ampliado.

A las 15, Georgieva expondrá en el Palacio Libertad ante representantes del ámbito académico, estudiantes y referentes del sector privado sobre la evolución del plan económico.

Por la noche, compartirá una cena con empresarios. En tanto, el martes cerrará su agenda en la Argentina con una visita de jornada completa al yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.