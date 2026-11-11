Escándalo en la televisión: encapuchados irrumpieron en un estudio y obligaron a cortar un programa en vivo

"Los periodistas somos considerados un servicio esencial, pero hoy no podemos hacer nuestro trabajo", manifestó Gemma Nierga durante el episodio. Además, desde el programa cuestionaron que la irrupción impidiera garantizar el derecho a informar y a recibir información.

El episodio generó repercusiones y motivó un pronunciamiento del Colegio de Periodistas de Catalunya, que defendió tanto el derecho a huelga como el derecho a la información. Desde la entidad remarcaron que ambos derechos deben poder convivir y expresaron su respaldo al equipo de RTVE.

Por su parte, el Govern de Cataluña aseguró que los servicios mínimos establecidos para la huelga general se estaban cumpliendo de manera generalizada y que, durante las primeras horas de la jornada, no se habían registrado incidentes graves.

A pesar del momento de tensión, Cafè d'idees logró retomar su emisión minutos después, aunque la irrupción de los encapuchados dejó una de las escenas más llamativas de la jornada de protesta en Cataluña.