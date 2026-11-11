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Escándalo en la televisión: encapuchados irrumpieron en un estudio y obligaron a cortar un programa en vivo

Terror en un canal de televisión: un grupo de encapuchados tomó el estudio y desató el caos en plena transmisión. Miralo.

Escándalo en la televisión: encapuchados irrumpieron en un estudio y obligaron a cortar un programa en vivo

Un episodio de extrema tensión se vivió este miércoles 11 de noviembre en la televisión, cuando un grupo de manifestantes encapuchados irrumpió en un estudio y provocó la interrupción de un programa que se estaba transmitiendo en directo. La inesperada situación sorprendió a los conductores y al equipo de producción, que no pudieron continuar con la emisión como estaba previsto.

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El hecho ocurrió en el estudio de Cafè d'idees, el magazine matinal conducido por Gemma Nierga, que se emite a través de La 2Cat y Ràdio 4, la televisióm española. En medio de la cobertura especial por la huelga general que se desarrolla en Cataluña, un piquete ingresó al estudio y permaneció en el lugar, impidiendo que los periodistas pudieran desarrollar su trabajo con normalidad.

La situación obligó al equipo a interrumpir la transmisión en vivo. El programa había preparado una edición especial para informar sobre el desarrollo de la medida de fuerza y contaba con trabajadores asignados para cumplir con los servicios mínimos establecidos por RTVE.

Sin embargo, la presencia de los manifestantes dentro del plató terminó condicionando la emisión. Desde el ciclo expresaron su malestar por lo sucedido y remarcaron las dificultades que enfrentaron para poder informar durante una jornada especialmente importante para la actualidad española.

"Los periodistas somos considerados un servicio esencial, pero hoy no podemos hacer nuestro trabajo", manifestó Gemma Nierga durante el episodio. Además, desde el programa cuestionaron que la irrupción impidiera garantizar el derecho a informar y a recibir información.

El episodio generó repercusiones y motivó un pronunciamiento del Colegio de Periodistas de Catalunya, que defendió tanto el derecho a huelga como el derecho a la información. Desde la entidad remarcaron que ambos derechos deben poder convivir y expresaron su respaldo al equipo de RTVE.

Por su parte, el Govern de Cataluña aseguró que los servicios mínimos establecidos para la huelga general se estaban cumpliendo de manera generalizada y que, durante las primeras horas de la jornada, no se habían registrado incidentes graves.

A pesar del momento de tensión, Cafè d'idees logró retomar su emisión minutos después, aunque la irrupción de los encapuchados dejó una de las escenas más llamativas de la jornada de protesta en Cataluña.

En pocas palabras

  • Encapuchados irrumpieron: Manifestantes ingresaron al estudio de televisión interrumpiendo un programa en vivo.
  • Tensión en directo: El hecho ocurrió durante la transmisión especial de "Cafè d'idees" en medio de una huelga general.
  • Repercusión: El Colegio de Periodistas de Catalunya defendió el derecho a la información y al derecho a huelga.
Resumen generado por Thinkindot AI
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