Prometió tatuarse a More Rial si ganaba Argentina y cumplió: el resultado es viral

El diseño elegido no fue casual. Además del retrato de la mediática, decidió acompañarlo con la ya famosa frase "Que lo demuestre", una expresión que More Rial popularizó en redes sociales y que terminó convirtiéndose en meme.

Mientras el tatuador preparaba la máquina, el joven seguía sorprendido por la situación. "Es la primera vez que vas a tatuar a More Rial", le comentó, a lo que el artista respondió entre risas, consciente de que estaba viviendo una situación poco habitual.

Finalmente, el tatuaje quedó terminado y el influencer celebró haber cumplido su palabra. "Las promesas se hicieron para cumplir. Lo demuestro", concluyó, mostrando el resultado ante la cámara.

El video no tardó en viralizarse y generó miles de reacciones entre quienes celebraron la ocurrencia y quienes aseguraron que se trató de una de las promesas futboleras más insólitas que dejó el Mundial.