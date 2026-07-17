Prometió tatuarse a More Rial si ganaba Argentina y cumplió: el resultado es viral

Un joven había hecho la promesa en pleno festejo por la clasificación de la Selección. Entre risas, alcohol y euforia, aseguró que se tatuaría el rostro de More Rial con su frase más famosa. Un día después, fue al estudio y cumplió.
Insólito: se tatuó a More Rial por una promesa a la Selección y explotaron las redes. Entérate.
Un joven había hecho la promesa en pleno festejo por la clasificación de la Selección. Entre risas, alcohol y euforia, aseguró que se tatuaría el rostro de More Rial con su frase más famosa. Un día después, fue al estudio y cumplió.
La euforia por la clasificación de la Selección argentina dejó todo tipo de promesas, pero pocas tan insólitas como la de un joven que aseguró que, si el equipo ganaba, se tatuaría a More Rial. Lo que parecía una broma terminó convirtiéndose en realidad y el video rápidamente se hizo viral en las redes sociales.
Todo comenzó durante los festejos, cuando el joven, visiblemente exaltado, lanzó un desafío difícil de creer. "Ayer, entre estupefacientes y cantidades ilimitadas de cerveza, mi cerebro estaba totalmente dominado por los zumpalumpas. Prometí totalmente alocado que me iba a tatuar a More Rial", reconoció entre risas.
Lejos de arrepentirse, explicó que una promesa solo tiene valor si realmente cuesta cumplirla. "La promesa tiene que ser algo que me moleste. Si no, no es una promesa", sostuvo antes de dirigirse al estudio de tatuajes.
El diseño elegido no fue casual. Además del retrato de la mediática, decidió acompañarlo con la ya famosa frase "Que lo demuestre", una expresión que More Rial popularizó en redes sociales y que terminó convirtiéndose en meme.
Mientras el tatuador preparaba la máquina, el joven seguía sorprendido por la situación. "Es la primera vez que vas a tatuar a More Rial", le comentó, a lo que el artista respondió entre risas, consciente de que estaba viviendo una situación poco habitual.
Finalmente, el tatuaje quedó terminado y el influencer celebró haber cumplido su palabra. "Las promesas se hicieron para cumplir. Lo demuestro", concluyó, mostrando el resultado ante la cámara.
El video no tardó en viralizarse y generó miles de reacciones entre quienes celebraron la ocurrencia y quienes aseguraron que se trató de una de las promesas futboleras más insólitas que dejó el Mundial.