Tessie Poza destrozó a Brian Sarmiento luego de su salida de Gran Hermano: "No sabe lo que es..."

Además, apuntó contra la imagen de bienestar económico que en algún momento supo tener Brian mientras jugaba al fútbol: “Ni Frida ni yo jamás nos beneficiamos de esta vida lujosa que Brian llevaba. Él estaba jugando en Grecia y yo en Argentina con la nena, e igual no pasaba dinero”. En la misma línea, agregó: “Cuando yo lo conocí, es cierto que les daba todo a sus hijas porque yo lo vi, pero con mi nena eso nunca pasó y después dejó de pasar con las otras dos”.

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Por otro lado, no dejó pasar las intervenciones del entorno del exfutbolista: “La primera la vi, patética. La segunda ni siquiera quise verla. El señor no me conoce, no tiene nada para decir de mí”, dijo sobre las entrevistas de su manager.

En medio de la polémica, Poza también expuso su realidad laboral: “Trabajo medio turno como vendedora en un comercio grande, hago trabajos de estética en mi casa y limpio casas en mi tiempo extra. Son mis tres trabajos. Además vendo cosméticos, más no puedo hacer”.

Con dureza, lanzó una frase directa hacia Sarmiento: “Él no sale a tirar currículum, no sabe lo que es ir a buscar trabajo”. Aunque, pese al enojo, también mostró cierta empatía por su presente tras el reality: “Me da pena que lo hayan sacado porque sé que no tiene otro trabajo”.

Finalmente, al hablar de lo que espera a futuro, dejó una puerta abierta: “Me gustaría que se arrepienta de las cosas que hizo mal, que le pida perdón a Frida, a las otras hijas, que se disculpe conmigo y con Diana y que trate de hacer lo mejor de acá para adelante, porque por lo menos de mi lado las puertas no están cerradas”.

Tessie Poza, Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno- captura El ejército de la mañana

Cuál es la verdad del romance entre Brian Sarmiento y Danelik en Gran Hermano

Luego de su salida de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Brian Sarmiento se sentó a charlar sin filtros con Santiago del Moro en el streaming La Cumbre, donde abordó varios temas candentes de su paso por el reality. Entre ellos, profundizó sobre su vínculo con Danelik dentro de la casa y también hizo referencia a algunas polémicas que protagonizó.

Consultado por el conductor sobre el cruce que tuvo con Juanicar y los comentarios vinculados a su sexualidad, el ex futbolista no esquivó la pregunta y dio su versión de los hechos. "Yo lo aclaré con él y le dije que no lo tomaba como ellos me lo decían porque yo no lo sentía, por eso no me acerqué a pedir disculpas. El dialecto que tenemos nosotros lo vivimos diciendo: ‘eh vos, pu..’ y no lo decimos desde el lado que lo sentíamos. Menos yo ahí adentro, quedó a la vista, no me importó", expresó, intentando dejar en claro su postura.

Lejos de mostrarse afectado por las críticas o comentarios que circulaban dentro del juego, Brian Sarmiento remarcó que siempre se manejó desde lo que le pasaba genuinamente, especialmente en lo que respecta a su cercanía con Danelik. Según explicó, nunca pensó su actitud como parte de una estrategia.

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"Me decían que era una chica trans y Danelik se maquillaba y era una chica. La verdad es que me levantaba y lo único que quería era que se despierte, que ella dormía dos horas más, porque me hacía reír. Me hipnotizaba cómo era su personalidad", relató, evidenciando la conexión que construyó con la influencer tucumana durante la convivencia.

Además, el ex participante reveló una situación puntual que marcó un límite dentro de ese vínculo. Según contó, fue Danelik quien planteó una condición en medio de la cercanía que venían teniendo, algo que él respetó sin dudar.

"Es más, ella en un momento me plantea porque vos estás en una cama, a los besos, a los roces, y en todo momento era hasta que ella me dé el lugar. Y en una me agarra y me dice, ‘che, disculpame, pero por respeto a mi familia, no quiero hacer nada’. ‘Listo no pasa nada, vamos al frente y a mí me gusta que estés conmigo en la cama’. Sino yo me hubiese alejado", concluyó Brian Sarmiento, dejando en evidencia la importancia que tuvo ese vínculo para él dentro del juego.