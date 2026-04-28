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Escándalo en Gran Hermano: Gladys La Bomba Tucumana rompió la regla clave antes de entrar

Gladys La Bomba Tucumana ingresó el último lunes a Gran Hermano Generación Dorada y se supo que incumplió una regla fundamental del juego.

28 abr 2026, 12:30
gladys la bomba tucumana
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El último lunes, la entrada de Gladys La Bomba Tucumana a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) marcó un antes y un después en el reality. La cantante llegó en reemplazo de La Maciel y, fiel a su estilo explosivo, generó un verdadero revuelo entre los participantes y en las redes sociales.

Mientras los televidentes celebraban su desembarco, las plataformas digitales se encargaron de señalar un detalle que no pasó desapercibido, la artista incumplió una regla clave del juego: no se aisló.

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En su cuenta de Instagram, compartió un momento íntimo junto a su hijo Tyago Griffo, almorzando en un bar de Palermo. Allí saludó con naturalidad: “Hola, ¿cómo andan? Yo acá con mi bombón”, mostrando la salida con su hijo.

Ya dentro de la casa, Gladys no tardó en dejar su huella. Con entusiasmo, expresó: “Estoy feliz de estar acá, los conozco a todos”, palabras que reflejaron su alegría por sumarse a la convivencia. Sin embargo, también lanzó una advertencia que anticipa la intensidad de su paso por el programa: “Agárrense de las manos, porque llegué yo que soy un terremoto”.

gladys la bomba tucumana 1

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Cómo fue el ingreso de Gladys La Bomba Tucumana a la casa de Gran Hermano

Gladys La Bomba Tucumana fue confirmada como la flamante incorporación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La artista entró en reemplazo de La Maciel y, como era de esperar, su llegada no pasó inadvertida: con música, simpatía y una energía contagiosa, rápidamente se hizo sentir dentro de la casa.

A sus 61 años y con una carrera consolidada en la movida tropical, dejó claro que no piensa ser una participante más. En su presentación, afirmó: “Mi mirada y mi sonrisa son todo en mí. En mi vida como Gladys y en mi vida como artista”.

También compartió una reflexión sobre cómo percibe la opinión pública respecto a su figura. “Quizás hay gente que todavía no me conoce como persona. Siempre digo que la gente que habla sin saber es porque no me conoce”, expresó con firmeza.

La intérprete de La pollera amarilla subrayó que su intención es convivir mostrando su esencia sin filtros. “Me gusta limpiar, lavar, cocinar y la casa. Todavía tengo sueños y voy por ellos”, aseguró antes de atravesar la puerta más famosa del país.

Previo a su ingreso, dialogó con Santiago del Moro y prometió aportar diversión a una edición que pedía un golpe de efecto. Y cumplió de inmediato: entró cantando su versión de Vivir así es morir de amor, sorprendiendo y arrancando aplausos.

Ya frente a sus compañeros, cerró su presentación con un gesto que anticipa su estilo: “Vamos que llegó la alegría a esta casa. Les tengo que decir dos cosas: les traje mis empanadas y algo más…”. Acto seguido, mostró una valija oculta detrás de la puerta y dejó a todos con la intriga.

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