Diego Peretti arrasa en Netflix con esta película argentina que es la más vista de 2026

La trama sigue a Risa, una niña de apenas 10 años que intenta sobrellevar la muerte de su padre. En medio de ese dolor descubre una antigua cabina telefónica que ya no presta servicio, pero que guarda un misterio extraordinario: desde allí puede comunicarse con personas fallecidas.

Ese descubrimiento cambia por completo su manera de afrontar la ausencia y abre una puerta hacia un universo donde los recuerdos, el amor y la despedida adquieren un significado completamente distinto.

Mientras la pequeña intenta comprender lo que está viviendo, su madre Sara, interpretada por Cazzu, atraviesa el duelo desde una perspectiva muy diferente. Esa distancia emocional entre ambas construye gran parte del conflicto dramático que sostiene el desarrollo de la historia.

La película propone una mirada sensible sobre el dolor, sin perder nunca el foco en las emociones de sus protagonistas y en la importancia de los lazos familiares.

Diego Peretti vuelve a destacarse en esta película argentina

Diego Peretti vuelve a demostrar por qué continúa siendo uno de los actores más importantes del cine argentino. Su interpretación aporta equilibrio, sensibilidad y profundidad a una historia que necesita actuaciones convincentes para transmitir toda su carga emocional.

Junto a él aparece Joaquín Furriel, otro de los grandes nombres del cine nacional, quien suma experiencia y solidez a un elenco que consigue mantener el interés durante toda la película.

Uno de los aspectos que despertó mayor curiosidad entre el público fue el debut cinematográfico de Cazzu. La reconocida artista participa en un papel central al interpretar a Sara, la madre de Risa, ofreciendo una actuación que acompaña el tono dramático de la producción.

La combinación entre actores consagrados y nuevos desafíos interpretativos le otorga identidad propia a una película que rápidamente comenzó a generar comentarios positivos entre quienes ya la vieron.

La Patagonia se convierte en un personaje más

Uno de los grandes aciertos de Risa y la cabina del viento es la utilización de los paisajes patagónicos como parte fundamental del relato.

Lejos de funcionar únicamente como escenario, las montañas, el viento y la inmensidad del sur argentino acompañan el recorrido emocional de cada personaje.

Los espacios abiertos transmiten soledad, introspección y silencio. Al mismo tiempo, reflejan esperanza y libertad, dos conceptos que aparecen de manera permanente a lo largo de la historia.

La fotografía aprovecha cada rincón natural para construir imágenes que potencian el impacto emocional del relato. La Patagonia aporta identidad visual y convierte cada escena en una experiencia que acompaña el desarrollo de los personajes.

El elenco principal de "Risa y la cabina del viento"

Elena Romero

Diego Peretti

Cazzu

Joaquín Furriel

Antonio Garzón

Manuel da Silva

El estreno de Netflix que rápidamente ganó popularidad

La producción llegó a Netflix el 3 de julio de 2026 y comenzó a sumar reproducciones desde sus primeros días en la plataforma.

La combinación entre un elenco reconocido, una propuesta emocional y una ambientación poco habitual dentro del cine argentino permitió que creciera rápidamente entre las recomendaciones de los usuarios.

Las búsquedas relacionadas con la película también aumentaron gracias al interés que despertó su historia y al protagonismo de Diego Peretti y Cazzu.

Adelanto de "Risa y la cabina del viento" en Netflix