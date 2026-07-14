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Diego Peretti arrasa en Netflix con esta película argentina que es la más vista de 2026

Protagonizada por Diego Peretti, esta historia se convirtió en una de las películas argentinas más vistas de Netflix en el año.

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Diego Peretti arrasa en Netflix con esta película argentina que es la más vista de 2026. (Foto: Archivo)

Diego Peretti arrasa en Netflix con esta película argentina que es la más vista de 2026. (Foto: Archivo)

"Risa y la cabina del viento" se transformó en una de las grandes sorpresas del catálogo de Netflix. La producción argentina, protagonizada por Diego Peretti, Joaquín Furriel y con el debut cinematográfico de Cazzu, logró captar la atención de miles de usuarios desde su llegada a la plataforma el 3 de julio de 2026.

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Con una historia que mezcla drama familiar, realismo mágico y una fuerte carga emocional, la película encontró rápidamente un lugar entre los contenidos más vistos del servicio de streaming.

Ambientada en los imponentes paisajes de la Patagonia, la propuesta ofrece una experiencia diferente a las habituales producciones dominadas por el suspenso o la acción. En este caso, el relato apuesta por los vínculos familiares, el duelo, la esperanza y la posibilidad de encontrar consuelo incluso en los momentos más difíciles.

De qué trata "Risa y la cabina del viento" en Netflix

Según el resumen oficial de Netflix: "Tras la desaparición de su padre, Risa, una niña de diez años, encuentra una cabina telefónica fuera de servicio que le permite comunicarse con los muertos".

La trama sigue a Risa, una niña de apenas 10 años que intenta sobrellevar la muerte de su padre. En medio de ese dolor descubre una antigua cabina telefónica que ya no presta servicio, pero que guarda un misterio extraordinario: desde allí puede comunicarse con personas fallecidas.

Ese descubrimiento cambia por completo su manera de afrontar la ausencia y abre una puerta hacia un universo donde los recuerdos, el amor y la despedida adquieren un significado completamente distinto.

Mientras la pequeña intenta comprender lo que está viviendo, su madre Sara, interpretada por Cazzu, atraviesa el duelo desde una perspectiva muy diferente. Esa distancia emocional entre ambas construye gran parte del conflicto dramático que sostiene el desarrollo de la historia.

La película propone una mirada sensible sobre el dolor, sin perder nunca el foco en las emociones de sus protagonistas y en la importancia de los lazos familiares.

Diego Peretti vuelve a destacarse en esta película argentina

Diego Peretti vuelve a demostrar por qué continúa siendo uno de los actores más importantes del cine argentino. Su interpretación aporta equilibrio, sensibilidad y profundidad a una historia que necesita actuaciones convincentes para transmitir toda su carga emocional.

Junto a él aparece Joaquín Furriel, otro de los grandes nombres del cine nacional, quien suma experiencia y solidez a un elenco que consigue mantener el interés durante toda la película.

Uno de los aspectos que despertó mayor curiosidad entre el público fue el debut cinematográfico de Cazzu. La reconocida artista participa en un papel central al interpretar a Sara, la madre de Risa, ofreciendo una actuación que acompaña el tono dramático de la producción.

La combinación entre actores consagrados y nuevos desafíos interpretativos le otorga identidad propia a una película que rápidamente comenzó a generar comentarios positivos entre quienes ya la vieron.

La Patagonia se convierte en un personaje más

Uno de los grandes aciertos de Risa y la cabina del viento es la utilización de los paisajes patagónicos como parte fundamental del relato.

Lejos de funcionar únicamente como escenario, las montañas, el viento y la inmensidad del sur argentino acompañan el recorrido emocional de cada personaje.

Los espacios abiertos transmiten soledad, introspección y silencio. Al mismo tiempo, reflejan esperanza y libertad, dos conceptos que aparecen de manera permanente a lo largo de la historia.

La fotografía aprovecha cada rincón natural para construir imágenes que potencian el impacto emocional del relato. La Patagonia aporta identidad visual y convierte cada escena en una experiencia que acompaña el desarrollo de los personajes.

El elenco principal de "Risa y la cabina del viento"

  • Elena Romero
  • Diego Peretti
  • Cazzu
  • Joaquín Furriel
  • Antonio Garzón
  • Manuel da Silva

El estreno de Netflix que rápidamente ganó popularidad

La producción llegó a Netflix el 3 de julio de 2026 y comenzó a sumar reproducciones desde sus primeros días en la plataforma.

La combinación entre un elenco reconocido, una propuesta emocional y una ambientación poco habitual dentro del cine argentino permitió que creciera rápidamente entre las recomendaciones de los usuarios.

Las búsquedas relacionadas con la película también aumentaron gracias al interés que despertó su historia y al protagonismo de Diego Peretti y Cazzu.

Adelanto de "Risa y la cabina del viento" en Netflix

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