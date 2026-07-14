En la previa del partido con Inglaterra, Joaquín Levinton reversionó un hit de Oasis dedicado a Messi y la Selección

Así, Joaquín Levinton tomó la reconocida canción Wonderwall de Oasis y realizó una reversión con una letra adaptada especialmente para alentar a la Scaloneta antes del esperado duelo frente a Inglaterra por las semifinales de la Copa Mundial 2026, partido que se disputará este miércoles 15 de julio desde las 16 horas (horario argentino).

Pero claro que la elección del tema no fue al azar. Wonderwall es una de las canciones que los hinchas ingleses suelen entonar después de las victorias de su seleccionado. Frente a ese contexto, Levinton decidió apropiarse de la melodía de la banda liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher para darle un nuevo significado, vinculado al orgullo argentino y al desafío deportivo que se aproxima.

Junto al video publicado en sus redes, el músico escribió: "Be scared Oasis" (tengan miedo Oasis), en una clara referencia al enfrentamiento que se viene entre ambos países. El mensaje también quedó asociado al recuerdo del histórico cruce de hace 40 años, marcado por la figura de Diego Maradona, aunque en esta oportunidad la gran esperanza argentina está puesta en Lionel Messi, actual capitán del equipo nacional.

La publicación tuvo una rápida repercusión entre sus seguidores: en pocos minutos superó las 129 mil reproducciones y reunió cerca de 7 mil comentarios. La mayoría de los mensajes fueron de agradecimiento hacia Joaquín Levinton por volver a regalar uno de esos momentos originales que ya forman parte de su sello personal.

Cuál es la fuerte predicción de la vidente de los famosos para Argentina- Inglaterra y el rol que tendrá Messi en el partido

A pocas horas del trascendental cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, una de las videntes más reconocidas del ambiente mediático lanzó una predicción que generó repercusión entre los fanáticos. Aristida, la mística, compartió sus sensaciones sobre el duelo y aseguró haber captado una señal especial alrededor del equipo comandado por Lionel Scaloni.

Mediante una publicación en sus redes sociales, la especialista anticipó que el enfrentamiento ante el seleccionado inglés será intenso y estará marcado por la presión de ambos equipos. En ese sentido, señaló que la Albiceleste deberá enfocarse en mantener la serenidad y evitar caer en provocaciones para poder conseguir el pasaje a la definición del certamen.

“Va a ser un partido sufrido y muy peleado. Inglaterra va a buscar provocar y Argentina no tiene que entrar en ese juego”, manifestó Aristida, quien además hizo hincapié en la importancia de controlar las emociones y administrar el esfuerzo físico durante los 90 minutos.

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En su análisis, la vidente remarcó que el conjunto argentino tendrá que prestar especial atención a distintos aspectos del encuentro. “Cuidar las faltas, el desgaste físico y mantener la calma hasta el final”, fueron algunas de las claves que mencionó para superar una instancia decisiva del torneo.

Sin embargo, el momento que más llamó la atención de su mensaje estuvo vinculado a Lionel Messi. La especialista afirmó que volvió a experimentar una sensación parecida a la que tuvo antes de que la Argentina lograra sumar su tercera Copa del Mundo.

“Volví a sentir la misma energía que percibí cuando anuncié la tercera estrella y recordé el mensaje positivo que recibí hace una semana de un hombre mayor con una energía similar a la de un abuelo de Messi”, reveló.

Para cerrar su mensaje, Aristida transmitió optimismo a los seguidores argentinos y dejó una frase de apoyo antes del esperado choque ante Inglaterra: “Argentina va a sorprender al mundo. Tiene que seguir jugando unida y con el corazón”.