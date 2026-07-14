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El Gobierno dispuso el cese del consejero y cónsul general de Argentina ante España

La decisión fue oficializada por decreto y puso fin a un conflicto que había enfrentado al funcionario con el embajador argentino en Madrid.

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El Gobierno removió a Alejandro Nimo

El Gobierno removió a Alejandro Nimo, el funcionario que se enfrentó con el embajador argentino en Español

El Gobierno nacional dispuso el cese de Marcelo Alejandro Nimo como Agregado Especializado en el Área de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional de la Embajada argentina en España tras sus criticas en redes sociales al embajador en Madrid, Wenceslao Bunge Saravia.

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(Foto: gael_barberrr/IG)

El decreto 588/2026, publicado en el Boletín Oficial este martes, fue firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno, establece el cese de Nimo en sus funciones dentro de la representación diplomática en Madrid.

Aunque la decisión llega tras el conflicto entre ambos funcionarios, el texto oficial no hace referencia a esa interna. En cambio, sostiene que el cambio responde a la necesidad de "lograr una mejor eficiencia del funcionamiento" de la Embajada argentina en España.

Además, remarca que el desempeño del cargo requiere una actuación alineada con los lineamientos e instrucciones del Estado nacional en materia de política exterior.

La interna que quedó expuesta

El enfrentamiento entre Nimo y Bunge Saravia salió a la luz hace tres meses, cuando el embajador decidió retirarle el despacho que ocupaba dentro de la sede diplomática, ubicada en el barrio de Salamanca, en Madrid.

En ese momento, desde la Embajada explicaron que la medida obedecía a una reorganización de los espacios de trabajo, luego de que se resolviera dejar de alquilar el piso donde funcionaba el Consulado General.

Sin embargo, Nimo rechazó esa versión y llevó el conflicto al plano público mediante una serie de publicaciones en su cuenta de X.

"Quiero aclarar que no se trata de que me hayan desplazado del cargo, sino que simplemente, por decisión del embajador, me han quitado el despacho en el que trabajaba y atendía a los empresarios que invierten en Argentina", escribió entonces.

El funcionario sostuvo que esa oficina se había convertido en "un símbolo" para quienes respaldan las políticas del presidente Javier Milei en España y aseguró que la decisión tenía un fuerte contenido político.

Las críticas al embajador

En sus publicaciones, Nimo también cuestionó la gestión de Bunge Saravia y afirmó que el embajador no acompañaba las políticas de reducción del gasto impulsadas por el Gobierno.

Según expresó, había presentado distintas propuestas para disminuir los costos de funcionamiento de la representación diplomática, aunque aseguró que nunca fueron consideradas.

Las declaraciones generaron malestar en la Cancillería al exponer públicamente diferencias internas dentro de una de las embajadas más importantes para la estrategia de promoción de inversiones del Gobierno.

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