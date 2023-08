Esta es la versión de WhatsApp que es más avanzada y cuenta con nueva actualización

image.png

WhatsApp Plus y su nueva actualización

Al tratarse de una aplicación no oficial, este software no se encuentra disponible en tiendas como Play Store o iOS. Por ello, para conseguirla se debe primero descargar la APK, que se puede buscar en Google APK WhatsApp Plus y elegir instalar en alguno de los links que aparecerán.

Una vez descargada, se deben seguir una serie de pasos:

Ingresar a los Ajustes del teléfono.

Dirigirse a "Seguridad".

Seleccionar "Fuentes desconocidas".

Clickear en "Aceptar".

Finalmente, ejecutar el archivo APK que se descargó.

image.png

Si bien este software tiene funciones muy similares al servicio de mensajería WhatsApp, presenta algunos diferenciales en cuanto a mayor cantidad de emojis, tamaño de archivos y otros accesos.