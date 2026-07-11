El desafío matemático que pocos resuelven bien: ¿cuál es el resultado de esta cuenta?

(60 × 10 ÷ 6) = 600 ÷ 6 = 100

(6 × 6) = 36

La expresión queda así:

100 + 36

Por último, se realiza la suma:

100 + 36 =

Resultado final: 136

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Además de entretener, este tipo de ejercicios ayuda a ejercitar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.

Un estudio de la Universidad de Princeton indica que la práctica regular de este tipo de problemas fortalece áreas del cerebro relacionadas con el razonamiento lógico y la toma de decisiones.