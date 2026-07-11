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El desafío matemático que pocos resuelven bien: ¿cuál es el resultado de esta cuenta?

El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un método que permite respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.

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El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS.

El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS.

El siguiente desafío matemático propone evaluar tu atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: (60 × 10 ÷ 6) + (6 × 6). Cronometro en marcha: ¡comenzó el desafío!

Leé también El desafío matemático que parece simple, pero muchos se equivocan con el resultado
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Resolución del desafío matemático: (60 × 10 ÷ 6) + (6 × 6)

Primero se resuelven los paréntesis:

(60 × 10 ÷ 6) = 600 ÷ 6 = 100

(6 × 6) = 36

La expresión queda así:

100 + 36

Por último, se realiza la suma:

100 + 36 =

Resultado final: 136

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Además de entretener, este tipo de ejercicios ayuda a ejercitar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.

Un estudio de la Universidad de Princeton indica que la práctica regular de este tipo de problemas fortalece áreas del cerebro relacionadas con el razonamiento lógico y la toma de decisiones.

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