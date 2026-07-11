El desafío matemático que pocos resuelven bien: ¿cuál es el resultado de esta cuenta?

El siguiente desafío matemático propone evaluar tu atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: (60 × 10 ÷ 6) + (6 × 6). Cronometro en marcha: ¡comenzó el desafío!
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un método que permite respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS.
El siguiente desafío matemático propone evaluar tu atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: (60 × 10 ÷ 6) + (6 × 6). Cronometro en marcha: ¡comenzó el desafío!
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelven los paréntesis:
(60 × 10 ÷ 6) = 600 ÷ 6 = 100
(6 × 6) = 36
La expresión queda así:
100 + 36
Por último, se realiza la suma:
100 + 36 =
Además de entretener, este tipo de ejercicios ayuda a ejercitar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.
Un estudio de la Universidad de Princeton indica que la práctica regular de este tipo de problemas fortalece áreas del cerebro relacionadas con el razonamiento lógico y la toma de decisiones.