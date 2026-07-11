Mundial 2026: la tarotista que acertó ante Egipto ahora reveló su predicción para Argentina vs. Suiza

Pero eso no fue todo. Marcela López se animó a ir más allá y anticipó cómo imagina que se resolverá el partido. Lejos de plantear un final con sufrimiento hasta los penales, aseguró que el encuentro tendría una definición dentro de los 90 minutos.

“Obviamente no vamos a ir a penales. Así que tranquilos. No va a haber alargue”, lanzó la tarotista, generando expectativa entre quienes siguen sus predicciones sobre la participación argentina en el Mundial 2026.

Durante la conversación, además, recordó lo que había ocurrido en el partido contra Egipto. Según contó, mientras la Selección estaba en desventaja, sus redes sociales se llenaron de mensajes negativos, aunque ella mantuvo la confianza en lo que había interpretado a través del tarot. Finalmente, destacó que su predicción terminó coincidiendo con lo que sucedió en la cancha.

Para cerrar, Marcela López volvió a poner el foco en la figura de Lionel Messi, a quien señaló como una pieza fundamental dentro de su lectura. Para la tarotista, el capitán argentino será clave por su liderazgo y la importancia que tiene dentro del equipo.

“Nos va a marcar el liderazgo y obviamente nos lleva a lo que es el triunfo”, concluyó la especialista, dejando su pronóstico antes del esperado encuentro de la Scaloneta.

Qué anunció Moni Vidente sobre el encuentro de Argentina con Suiza para los cuartos de final del Mundial 2026

Pero claro que la predicción de Marcela López no fue la única que generó expectativas entre los hinchas argentinos antes del duelo de la Selección argentina frente a Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026. En las últimas horas, otro pronóstico llamó la atención por anticipar un escenario diferente para el equipo comandado por Lionel Scaloni.

Se trata de Mhoni Vidente, quien volvió a pronunciarse sobre el futuro de la competencia y dio a conocer su visión sobre el camino que tendrá la Albiceleste en la parte más importante del torneo. La reconocida astróloga realizó un análisis del presente del conjunto nacional durante una entrevista con Heraldo Televisión y dejó una predicción que no pasó desapercibida.

Según sus declaraciones, la Selección argentina podrá superar el cruce de cuartos de final y avanzar a la siguiente instancia del certamen, aunque no logrará repetir la consagración que consiguió en Qatar 2022. Para la vidente, uno de los principales motivos estará relacionado con el esfuerzo acumulado por los futbolistas a medida que avanza la competencia.

“Hay mucha polémica por lo que pasó en el partido entre Argentina y Egipto. Argentina está desgastada, no le va a alcanzar para llegar”, expresó Mhoni Vidente al referirse al presente del equipo dirigido por Scaloni.

A pesar de esa mirada negativa sobre el desenlace del campeonato, la astróloga aseguró que el conjunto argentino tiene posibilidades de imponerse ante Suiza y convertirse en uno de los cuatro semifinalistas del Mundial 2026.

En su pronóstico sobre los equipos que alcanzarán esa instancia, Mhoni mencionó a cuatro selecciones que, según su visión, continuarán en carrera por el título. Entre ellas ubicó a Francia, que avanzaría luego de eliminar a Marruecos; España, tras superar a Bélgica; Inglaterra, después de dejar atrás a Noruega; y finalmente a Argentina, que conseguiría su clasificación luego del enfrentamiento con Suiza.

Sin embargo, pese a incluir a la Selección argentina entre los mejores cuatro equipos del torneo, la vidente fue contundente al hablar sobre quién levantará la copa. Para ella, el campeón no será el conjunto nacional y el título quedará nuevamente en manos de un seleccionado europeo.

“Argentina no. El ganador va a quedar en Europa”, concluyó Mhoni Vidente al compartir su particular predicción sobre el cierre del Mundial 2026.