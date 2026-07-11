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Tarta de atún cremosa: la receta fácil con pocos ingredientes y lista en menos de una hora

Esta preparación combina atún, cebolla, mozzarella y una base crocante para lograr una opción práctica y económica.

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Una tarta de atún cremosa

Una tarta de atún cremosa, con base crocante y un relleno suave de cebolla, mozzarella y crema de leche. Una receta sencilla para preparar en pocos pasos.

La tarta de atún es una de las recetas más elegidas para resolver una comida sencilla con ingredientes accesibles. Esta versión incorpora cebolla salteada, crema de leche, huevos y mozzarella, una combinación que permite obtener un relleno suave y una superficie dorada luego de la cocción.

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La preparación se realiza en un molde de aproximadamente 24 centímetros de diámetro y rinde entre 4 y 5 porciones. El secreto para lograr una buena textura está en escurrir bien el atún y cocinar la cebolla a fuego bajo para que quede tierna y aporte más sabor al relleno.

Ingredientes para preparar la tarta de atún

  • 180 gramos de atún bien escurrido
  • 1 cebolla mediana
  • 1 cucharada de manteca
  • Aceite de oliva
  • Sal, a gusto
  • Pimienta negra, a gusto
  • Nuez moscada, a gusto
  • 200 mililitros de crema de leche
  • 4 huevos
  • 200 gramos de mozzarella rallada
  • 1 masa quebrada (también conocida como masa brisée)

Cómo preparar la tarta de atún paso a paso

La receta de la tarta de atún corresponde al canal de YouTube "Fuego Loco"

Cocinar la cebolla: cortar la cebolla en tiras finas y cocinarla en una sartén a fuego medio con un chorrito de aceite de oliva y una cucharada de manteca. La cocción debe ser lenta para que quede transparente y tierna, sin llegar a dorarse. Una vez lista, retirar del fuego y dejar que se enfríe antes de incorporarla al relleno.

Preparar la base: colocar la masa quebrada en un molde de aproximadamente 24 centímetros de diámetro. Acomodarla para cubrir la base y los bordes, y pinchar la superficie con un tenedor para evitar que se infle durante la cocción. Reservar en la heladera hasta el momento de agregar el relleno.

Armar el relleno: en un recipiente, mezclar los huevos con la crema de leche, sal, pimienta negra y nuez moscada. Luego incorporar el atún bien escurrido, la cebolla cocida y la mitad de la mozzarella rallada. Integrar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla uniforme.

Hornear la tarta: verter el relleno sobre la masa y distribuirlo de manera pareja. Agregar por encima el resto de la mozzarella para lograr un gratinado dorado. Llevar al horno precalentado a 180 °C durante 40 a 45 minutos, con calor arriba y abajo, hasta que la superficie quede dorada y el interior tenga una textura cremosa.

Dejar reposar antes de servir: una vez retirada del horno, esperar unos 20 minutos antes de cortar la tarta. Este paso permite que el relleno termine de asentarse y facilita el desmolde.

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