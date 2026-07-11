Terremoto en Venezuela: hallaron 215 cuerpos más y ya son 4333 los muertos por la tragedia

Hallaron 215 cuerpos más y ya son 4333 los muertos por la tragedia. (Foto: Reuters)
Casi 18 mil personas siguen sin vivienda
El impacto del desastre también se refleja en la crisis habitacional. De acuerdo con el balance oficial:
- 17.907 personas quedaron sin vivienda.
- 86.794 familias recibieron asistencia humanitaria.
- 18.437 personas permanecen alojadas en 94 campamentos transitorios.
Las autoridades indicaron que la prioridad sigue siendo garantizar refugio, alimentos, agua potable y atención médica para los damnificados.
Más de 1.200 réplicas tras el doble sismo
Desde el 24 de junio, cuando se registraron los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, Venezuela sufrió 1.203 réplicas, incluida una de baja intensidad ocurrida este mismo sábado.
El informe oficial también señala que:
- 856 edificios sufrieron daños.
- 190 construcciones colapsaron por completo.
- Se distribuyeron 9.766 toneladas de alimentos.
- Se entregaron 13,9 millones de litros de agua potable.
Además, el operativo de emergencia continúa ampliándose con 31.837 efectivos militares y de seguridad desplegados y 30.197 voluntarios colaborando en las tareas de asistencia.
Siguen las tareas de rescate. (Foto: Reuters)
La emergencia humanitaria continúa
El doble terremoto ocurrido el 24 de junio provocó una de las peores emergencias humanitarias de la historia reciente de Venezuela. A medida que avanzan las tareas de rescate, el número de víctimas continúa creciendo y miles de familias permanecen sin poder regresar a sus hogares.
La respuesta incluye el trabajo coordinado de organismos estatales y equipos internacionales de asistencia. Sin embargo, el Gobierno venezolano todavía no informó una estimación oficial de los daños económicos ni presentó un cronograma para la reconstrucción de las viviendas e infraestructura destruidas por los sismos.