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Terremoto en Venezuela: hallaron 215 cuerpos más y ya son 4333 los muertos por la tragedia

Lo confirmó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en conferencia de prensa. En los últimos días se intensificaron las labores de rescate.

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Terremoto en Venezuela: hallaron 215 cuerpos más. (Foto: Reuters)

Terremoto en Venezuela: hallaron 215 cuerpos más. (Foto: Reuters)

La tragedia provocada por el doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio continúa agravándose. Este sábado, las autoridades informaron el hallazgo de otros 215 cuerpos durante los operativos de rescate, por lo que el número de víctimas fatales ascendió a 4.333, en una de las actualizaciones más dramáticas desde que ocurrieron los sismos.

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)El desgarrador mensaje de la mamá de Lucas. (Foto: redes sociales de Blanca Martínez)

El nuevo balance fue presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien aseguró que las tareas de búsqueda y remoción de escombros continúan sin descanso, especialmente en las zonas más afectadas del estado de La Guaira, donde todavía hay personas desaparecidas.

Las autoridades venezolanas confirmaron que las labores de rescate permitieron recuperar 215 cuerpos más en las últimas horas, elevando la cifra oficial de fallecidos a 4.333. Mientras tanto, los heridos continúan siendo 16.740, aunque el sistema sanitario ya atendió a 31.193 personas desde el inicio de la emergencia. Según el reporte oficial, más del 90% de los pacientes recibió el alta médica.

El Gobierno mantiene desplegados equipos de rescate, maquinaria pesada y personal especializado para continuar con la búsqueda de víctimas entre los edificios derrumbados.

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Hallaron 215 cuerpos más y ya son 4333 los muertos por la tragedia. (Foto: Reuters)

Casi 18 mil personas siguen sin vivienda

El impacto del desastre también se refleja en la crisis habitacional. De acuerdo con el balance oficial:

  • 17.907 personas quedaron sin vivienda.
  • 86.794 familias recibieron asistencia humanitaria.
  • 18.437 personas permanecen alojadas en 94 campamentos transitorios.

Las autoridades indicaron que la prioridad sigue siendo garantizar refugio, alimentos, agua potable y atención médica para los damnificados.

Más de 1.200 réplicas tras el doble sismo

Desde el 24 de junio, cuando se registraron los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, Venezuela sufrió 1.203 réplicas, incluida una de baja intensidad ocurrida este mismo sábado.

El informe oficial también señala que:

  • 856 edificios sufrieron daños.
  • 190 construcciones colapsaron por completo.
  • Se distribuyeron 9.766 toneladas de alimentos.
  • Se entregaron 13,9 millones de litros de agua potable.

Además, el operativo de emergencia continúa ampliándose con 31.837 efectivos militares y de seguridad desplegados y 30.197 voluntarios colaborando en las tareas de asistencia.

Siguen las tareas de rescate. (Foto: Reuters)

Siguen las tareas de rescate. (Foto: Reuters)

La emergencia humanitaria continúa

El doble terremoto ocurrido el 24 de junio provocó una de las peores emergencias humanitarias de la historia reciente de Venezuela. A medida que avanzan las tareas de rescate, el número de víctimas continúa creciendo y miles de familias permanecen sin poder regresar a sus hogares.

La respuesta incluye el trabajo coordinado de organismos estatales y equipos internacionales de asistencia. Sin embargo, el Gobierno venezolano todavía no informó una estimación oficial de los daños económicos ni presentó un cronograma para la reconstrucción de las viviendas e infraestructura destruidas por los sismos.

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