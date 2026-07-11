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Detuvieron a tres sospechosos por la brutal golpiza al adolescente atacado por una patota

Se trata de un mayor de edad y dos menores de 18 años. Santiago Herrero fue sorprendido por un grupo de jóvenes que lo golpearon salvajemente por la espalda.

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Detuvieron a tres sospechosos por la brutal golpiza al adolescente. (Foto: redes sociales)

Detuvieron a tres sospechosos por la brutal golpiza al adolescente. (Foto: redes sociales)

La investigación por la feroz agresión contra Santiago Herrero, el adolescente de 15 años que fue atacado por una patota en Villa Carlos Paz, tuvo un importante avance en las últimas horas. La Justicia ordenó la detención de tres sospechosos, entre ellos un mayor de edad y dos menores, mientras continúan las tareas para identificar al resto de los involucrados en el violento episodio que dejó al joven con un grave traumatismo de cráneo.

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Las detenciones se realizaron durante distintos procedimientos. Ahora, los investigadores analizan cámaras de seguridad y otras pruebas para reconstruir cómo ocurrió el ataque e identificar a todos los participantes.

Los tres arrestados son un joven mayor de edad y dos menores de 18 años, de acuerdo con la información publicada por el portal local Carlos Paz Vivo!. Por el momento, las autoridades no difundieron sus identidades ni brindaron detalles sobre las circunstancias en las que fueron capturados.

El joven permanece internado en el Hospital de Urgencias de C&oacute;rdoba tras ser sometido a una operaci&oacute;n de alta complejidad. (Foto: archivo)

El joven permanece internado en el Hospital de Urgencias de Córdoba tras ser sometido a una operación de alta complejidad. (Foto: archivo)

La causa sigue avanzando y no se descartan nuevas detenciones. Los investigadores buscan determinar la participación de cada uno de los agresores y establecer si hubo más personas involucradas en la golpiza.

Cómo fue el brutal ataque contra el adolescente

El violento episodio ocurrió durante la noche del jueves en la esquina de avenida Cárcano y Sargento Cabral, en Villa Carlos Paz. Santiago caminaba junto a un amigo cuando fue interceptado por un grupo de jóvenes. La principal hipótesis de la investigación sostiene que uno de los agresores inició una discusión y luego lo golpeó en la cabeza con una botella de vidrio.

El adolescente cayó inconsciente al suelo y, de acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, los demás integrantes de la patota continuaron golpeándolo mientras permanecía indefenso. La Justicia sospecha que la agresión estaría vinculada con un conflicto previo entre la víctima y otros cuatro adolescentes de entre 15 y 16 años.

Santiago Herrero permanece internado tras ser operado de urgencia

Tras la brutal golpiza, el amigo que acompañaba a Santiago y varios vecinos asistieron al adolescente mientras aguardaban la llegada del servicio de emergencias y de sus familiares.

En un primer momento fue trasladado al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, pero debido a la gravedad de las lesiones los médicos decidieron derivarlo al Hospital de Urgencias de Córdoba capital.

Allí fue sometido durante la madrugada del viernes a una cirugía de urgencia por un grave traumatismo de cráneo. Mientras continúa su recuperación, la investigación judicial busca esclarecer por completo el ataque y determinar la responsabilidad de cada uno de los agresores.

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