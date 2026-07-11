Detuvieron a tres sospechosos por la brutal golpiza al adolescente atacado por una patota

Cómo fue el brutal ataque contra el adolescente

El violento episodio ocurrió durante la noche del jueves en la esquina de avenida Cárcano y Sargento Cabral, en Villa Carlos Paz. Santiago caminaba junto a un amigo cuando fue interceptado por un grupo de jóvenes. La principal hipótesis de la investigación sostiene que uno de los agresores inició una discusión y luego lo golpeó en la cabeza con una botella de vidrio.

El adolescente cayó inconsciente al suelo y, de acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, los demás integrantes de la patota continuaron golpeándolo mientras permanecía indefenso. La Justicia sospecha que la agresión estaría vinculada con un conflicto previo entre la víctima y otros cuatro adolescentes de entre 15 y 16 años.

Santiago Herrero permanece internado tras ser operado de urgencia

Tras la brutal golpiza, el amigo que acompañaba a Santiago y varios vecinos asistieron al adolescente mientras aguardaban la llegada del servicio de emergencias y de sus familiares.

En un primer momento fue trasladado al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, pero debido a la gravedad de las lesiones los médicos decidieron derivarlo al Hospital de Urgencias de Córdoba capital.

Allí fue sometido durante la madrugada del viernes a una cirugía de urgencia por un grave traumatismo de cráneo. Mientras continúa su recuperación, la investigación judicial busca esclarecer por completo el ataque y determinar la responsabilidad de cada uno de los agresores.