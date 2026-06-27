Está en Netflix, sólo tiene 6 capítulos y es la serie corta española que sorprende a todos

La historia comienza cuando un poderoso empresario recibe un mensaje que parece imposible de ignorar. Un grupo desconocido le exige el pago de una importante suma de dinero y lanza una advertencia tan sencilla como aterradora: si no cumple con la exigencia, una persona elegida completamente al azar perderá la vida.

Al principio, la amenaza parece poco creíble. Sin embargo, los hechos empiezan a demostrar que quienes están detrás del mensaje cumplen exactamente con lo que prometen. Cada muerte aumenta la presión sobre el empresario y genera un clima de incertidumbre que envuelve toda la historia.

A partir de ese momento, la serie construye una tensión permanente. El espectador acompaña cada decisión del protagonista mientras intenta descubrir quiénes están detrás del plan y cuál es el verdadero objetivo de semejante extorsión.

Un thriller que apuesta por el dilema moral

Uno de los aspectos más destacados de Los favoritos de Midas es que no convierte la búsqueda de los responsables en el único motor de la historia. El verdadero conflicto aparece en las decisiones que debe tomar el protagonista.

La serie plantea preguntas incómodas durante toda la narración. ¿Es correcto negociar con criminales para salvar vidas? ¿Qué consecuencias puede tener acceder a una extorsión de semejante magnitud? ¿Hasta dónde puede llegar una persona para proteger su patrimonio, su imagen y sus principios?

Cada episodio profundiza ese conflicto. No existen respuestas simples ni personajes completamente buenos o malos. Esa ambigüedad le da una profundidad poco habitual dentro del género y mantiene el interés incluso en los momentos más pausados.

Ese estilo narrativo convirtió a la serie en una propuesta distinta dentro del catálogo de Netflix. Quienes disfrutan de las historias psicológicas encuentran una experiencia mucho más reflexiva que la de otros thrillers tradicionales.

Por qué sigue siendo una de las series más recomendadas en Netflix

Aunque el catálogo de Netflix incorpora nuevos títulos cada semana, Los favoritos de Midas continúa apareciendo entre las recomendaciones de quienes buscan una miniserie corta para ver durante un fin de semana.

Su duración de apenas seis episodios permite completar la historia en pocas horas sin resignar profundidad. Además, el suspenso constante hace que cada capítulo termine con nuevos interrogantes que invitan a continuar inmediatamente con el siguiente.

Muchos usuarios también destacan que la producción evita los recursos fáciles y apuesta por una narración inteligente, donde el conflicto principal se desarrolla a través de las decisiones humanas y no únicamente mediante la acción.

Una opción ideal para quienes buscan un suspenso diferente

La miniserie demuestra que no hacen falta largas temporadas para construir una historia atrapante. En solo seis capítulos desarrolla una trama sólida, personajes complejos y un conflicto que mantiene el interés hasta el desenlace.

Su principal fortaleza radica en obligar al espectador a reflexionar sobre cuestiones éticas mientras sigue una historia cargada de misterio. Esa combinación la diferencia de muchas otras producciones del género disponibles actualmente.

Para quienes disfrutan de los thrillers psicológicos, las historias con tensión creciente y los relatos que dejan preguntas abiertas durante buena parte del desarrollo, Los favoritos de Midas aparece como una de las alternativas más recomendables para ver en Netflix durante este fin de semana de frío.

El elenco principal de "Los favoritos de Midas"

Luis Tosar

Marta Belmonte

Guillermo Toledo

Carlos Blanco

Marta Milans

Goize Blanco

Elena Irureta

Bea Segura

Jorge Andreu

Daniel Holguín

Mirá el tráiler oficial de "Los Favoritos de Midas" en Netflix