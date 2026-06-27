Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan con el estreno de una nueva película argentina

Todo cambiará cuando llegue a su consultorio un escritor paralizado por un profundo bloqueo creativo. Ese personaje, interpretado por Diego Peretti, abrirá una relación compleja, incómoda y cada vez más peligrosa entre ambos.

La película apostará por una estructura clásica de thriller psicológico, aunque con una fuerte carga dramática. La tensión se construirá desde el vínculo entre terapeuta y paciente, explorando cuestiones ligadas a la ética profesional, la manipulación y los límites.

El avance difundido por la plataforma mostró escenas cargadas de tensión entre los protagonistas. Allí pudo verse a Darín en el rol de un terapeuta obsesionado con encontrar nuevas respuestas, mientras Peretti aparecerá como un escritor quebrado emocionalmente y consumido por la frustración.

Ricardo Darín interpreta a un psicoanalista en plena crisis

Ricardo Darín vuelve a asumir un personaje complejo, lleno de contradicciones y conflictos internos. En esta oportunidad interpreta a un reconocido psicoanalista que atraviesa una profunda crisis profesional después de perder la confianza en los métodos tradicionales con los que trabajó durante toda su carrera.

Convencido de que las herramientas habituales ya no ofrecen respuestas suficientes para sus pacientes, el protagonista decide explorar caminos alternativos que rápidamente comienzan a generar resultados inesperados.

Sin embargo, esos nuevos métodos también despiertan interrogantes éticos. La película plantea cómo una decisión tomada con buenas intenciones puede derivar en situaciones difíciles de controlar y abrir la puerta a consecuencias imprevisibles.

Las primeras imágenes muestran a un Darín contenido, reflexivo y con una intensidad que crece escena tras escena. Su interpretación transmite la incertidumbre de un profesional que comienza a cuestionar todo aquello en lo que creyó durante años.

Diego Peretti interpreta a un escritor bloqueado

Del otro lado aparece Diego Peretti, quien encarna a un escritor que atraviesa un profundo bloqueo creativo. La falta de inspiración afecta tanto su carrera como su vida personal, llevándolo a buscar ayuda profesional cuando siente que ya no encuentra salida.

Su llegada al consultorio marcará el verdadero punto de inflexión de la historia.

Peretti aporta una interpretación cargada de vulnerabilidad y matices. Su experiencia como actor y también como médico psiquiatra le permite construir un personaje que transmite angustia, frustración y desesperación con enorme naturalidad.

Hernán Goldfrid vuelve a trabajar junto a Ricardo Darín

La dirección está a cargo de Hernán Goldfrid, quien ya trabajó junto a Ricardo Darín en "Tesis sobre un homicidio". Esa experiencia previa permitió consolidar una relación profesional que ahora vuelve a plasmarse en un proyecto de gran ambición.

El guion fue escrito por Emanuel Diez, quien desarrolló una historia centrada en los conflictos humanos y las consecuencias de determinadas decisiones.

Más allá del suspenso, la película también explora temas como la fragilidad emocional, la confianza entre terapeuta y paciente, la necesidad de encontrar respuestas y el peso que pueden tener ciertas elecciones cuando ya no existe marcha atrás.

Lo dejamos acá cuenta con la producción de Federico Posternak, Ricardo Darín y Chino Darín a través de Kenya Films.

Cuándo se estrena "Lo dejamos acá" en Netflix

Netflix confirmó que Lo dejamos acá llegará a la plataforma durante septiembre, aunque todavía no anunció la fecha exacta del estreno.

Mientras tanto, el primer avance ya comenzó a generar una fuerte repercusión entre los usuarios de redes sociales, donde miles de comentarios destacaron la reunión de Ricardo Darín y Diego Peretti como uno de los principales atractivos de la película.

Todo indica que la película buscará convertirse en uno de los grandes estrenos argentinos del año dentro de Netflix y consolidarse como una de las propuestas más esperadas para los próximos meses.

Mirá el primer vistazo de "Lo dejamos acá" en Netflix