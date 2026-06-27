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Los astros hablan antes de Argentina vs. Jordania: ¿Cómo le irá a la Scaloneta en el cierre del Grupo J?

De la mano de las predicciones de las cartas y un análisis astrológico detallado, enterate qué dicen los astros sobre el rendimiento de la Selección Argentina en su último partido de la fase de grupos frente a Jordania y cómo influirá la energía planetaria en el equipo alternativo.

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Los astros hablan antes de Argentina vs. Jordania: ¿Cómo le irá a la Scaloneta en el cierre del Grupo J?

La Selección Argentina cierra su participación en el Grupo J del Mundial 2026 este sábado a las 23:00 (hora de Argentina) en el Dallas Stadium. Con la clasificación a los dieciseisavos de final y el primer puesto del grupo totalmente asegurados tras las sólidas victorias ante Argelia (3-0) y Austria (2-0), el panorama deportivo es ideal. Sin embargo, las miradas no solo están puestas en la pizarra táctica de Lionel Scaloni, sino también en las revelaciones de los astros y el tarot, que han emitido fuertes advertencias y pronósticos sobre lo que sucederá en el campo de juego.

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Foto:Reuters/Jay Biggerstaff

La astrología ha dejado un mensaje sumamente claro para este tramo del certamen. A pesar de que el cuerpo técnico liderado por Scaloni se caracteriza por ser muy Virginiano, metodológico y estructurado, el cosmos presenta un desafío diferente para este período. Durante el transcurso de esta Copa del Mundo aparece con mucha fuerza la influencia de Urano, el planeta de los imprevistos, las revoluciones y las transformaciones radicales.

Los astrólogos advierten que la Selección Argentina tendrá una marcada necesidad de adaptarse rápidamente a los imprevistos y cambios. Esto se alinea perfectamente con la realidad del equipo para este sábado, ya que el entrenador planea una profunda rotación con un once alternativo para dar descanso a los habituales titulares y proteger a futbolistas con molestias, como Cristian "Cuti" Romero, quien quedó descartado debido a un golpe en la rodilla sufrido ante Austria.

Cuál es la predicción del tarot para la Selección Argentina en este partido

Por el lado de las cartas, las predicciones también traen certezas que entusiasman a los hinchas. Distintos análisis de tarotistas, entre ellos el de Mithzi Tarot, señalan que el conjunto nacional llega con una energía muy positiva y especial para defender la corona. Según los análisis de las energías vigentes, las ganas de triunfar y consolidar el paso perfecto están plenamente arraigadas en el plantel.

"Eso está en el corazón del equipo", revelan los principales presagios respecto al deseo inquebrantable de ganar que mantiene el grupo humano. Aunque figuras superlativas como el capitán Lionel Messi —máximo artillero histórico de los Mundiales y autor de los cinco goles argentinos en el torneo— dejen su lugar a nuevos talentos o inicien en el banco de suplentes, la vibración general del equipo no decaerá. Las cartas aseguran que la Albiceleste cuenta con una estructura fuerte capaz de sobreponerse a las modificaciones y sostener un rendimiento alto, impulsada por una certeza interna de victoria colectiva.

Cómo llega Jordania energéticamente a este cierre del Grupo J

La contraparte del encuentro muestra una realidad completamente opuesta. El seleccionado de Jordania llega a este compromiso sin posibilidades matemáticas de avanzar de ronda, tras haber cosechado cero puntos producto de sus derrotas por 1-3 ante Austria y 1-2 frente a Argelia. Desde la perspectiva del análisis astral, el conjunto asiático afronta el duelo con la pesadez de una racha adversa en su primera experiencia mundialista, pero con el impulso del orgullo deportivo por intentar conseguir un resultado histórico frente a los vigentes campeones del mundo.

La combinación de la fuerte influencia de Urano en la atmósfera del partido y la holgura de Argentina abre el escenario ideal para que los planetas favorezcan los debuts mundialistas y el recambio generacional. Con nombres que se perfilan para sumar valiosos minutos como Gerónimo Rulli, Marcos Senesi, Valentín Barco o Nico Paz, la vibración de renovación uraniana estará más activa que nunca en Texas. Los astros anticipan un partido donde la clave absoluta para Argentina no estará en la rigidez táctica, sino en la fluidez y la velocidad de reacción ante las sorpresas de un partido completamente renovado.

Quién ganará el partido entre Argentina y Jordania según los astros

Al cruzar las cartas del tarot con el panorama astral de ambas selecciones, el veredicto del destino es contundente. A pesar de la fuerte influencia de Urano y la alta probabilidad de sufrir imprevistos o jugadas inesperadas durante el desarrollo del juego, la astrología y las cartas inclinan la balanza de manera definitiva a favor de la Selección Argentina. El fuerte deseo interno del plantel y la solidez energética que arrastra el equipo de Scaloni serán más que suficientes para contrarrestar la rotación y cualquier sorpresa del seleccionado asiático. De esta manera, los astros anticipan que la Albiceleste se quedará con la victoria y cerrará la fase de grupos con un puntaje ideal, consolidando su mística ganadora de cara a los 16avos. de final.

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