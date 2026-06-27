Los astros hablan antes de Argentina vs. Jordania: ¿Cómo le irá a la Scaloneta en el cierre del Grupo J?

"Eso está en el corazón del equipo", revelan los principales presagios respecto al deseo inquebrantable de ganar que mantiene el grupo humano. Aunque figuras superlativas como el capitán Lionel Messi —máximo artillero histórico de los Mundiales y autor de los cinco goles argentinos en el torneo— dejen su lugar a nuevos talentos o inicien en el banco de suplentes, la vibración general del equipo no decaerá. Las cartas aseguran que la Albiceleste cuenta con una estructura fuerte capaz de sobreponerse a las modificaciones y sostener un rendimiento alto, impulsada por una certeza interna de victoria colectiva.

Cómo llega Jordania energéticamente a este cierre del Grupo J

La contraparte del encuentro muestra una realidad completamente opuesta. El seleccionado de Jordania llega a este compromiso sin posibilidades matemáticas de avanzar de ronda, tras haber cosechado cero puntos producto de sus derrotas por 1-3 ante Austria y 1-2 frente a Argelia. Desde la perspectiva del análisis astral, el conjunto asiático afronta el duelo con la pesadez de una racha adversa en su primera experiencia mundialista, pero con el impulso del orgullo deportivo por intentar conseguir un resultado histórico frente a los vigentes campeones del mundo.

La combinación de la fuerte influencia de Urano en la atmósfera del partido y la holgura de Argentina abre el escenario ideal para que los planetas favorezcan los debuts mundialistas y el recambio generacional. Con nombres que se perfilan para sumar valiosos minutos como Gerónimo Rulli, Marcos Senesi, Valentín Barco o Nico Paz, la vibración de renovación uraniana estará más activa que nunca en Texas. Los astros anticipan un partido donde la clave absoluta para Argentina no estará en la rigidez táctica, sino en la fluidez y la velocidad de reacción ante las sorpresas de un partido completamente renovado.

Quién ganará el partido entre Argentina y Jordania según los astros

Al cruzar las cartas del tarot con el panorama astral de ambas selecciones, el veredicto del destino es contundente. A pesar de la fuerte influencia de Urano y la alta probabilidad de sufrir imprevistos o jugadas inesperadas durante el desarrollo del juego, la astrología y las cartas inclinan la balanza de manera definitiva a favor de la Selección Argentina. El fuerte deseo interno del plantel y la solidez energética que arrastra el equipo de Scaloni serán más que suficientes para contrarrestar la rotación y cualquier sorpresa del seleccionado asiático. De esta manera, los astros anticipan que la Albiceleste se quedará con la victoria y cerrará la fase de grupos con un puntaje ideal, consolidando su mística ganadora de cara a los 16avos. de final.