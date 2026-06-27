A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Exclusivo | PrimiciasYa

Cómo será el último adiós a Ernestina Pais

En medio de la profunda conmoción que todavía genera la trágica muerte de Ernestina Pais, PrimiciasYa pudo saber cómo será el último adiós a la periodista y conductora.

27 jun 2026, 17:56
Banner seguínos en google Primicias Ya
Cómo será el último adiós a Ernestina Pais

Cómo será el último adiós a Ernestina Pais

Cómo será el último adiós a Ernestina Pais

Cómo será el último adiós a Ernestina Pais

Una tristeza inconmensurable se respira en el aire apenas algunas horas después de la trágica muerte de Ernestina Pais, cuando fue arrollada de manera impactante por una formación del Tren de la Costa en San Isidro. La noticia provocó una profunda conmoción entre sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, quienes todavía intentan asimilar la inesperada pérdida.

Según surgió de la autopsia preliminar incorporado al expediente, la conductora televisiva de 54 años falleció a raíz de un traumatismo encefalocraneano grave, lesión que le provocó la muerte de manera inmediata tras el violento impacto. El dato forma parte de las primeras actuaciones de la investigación y da cuenta de la magnitud del siniestro ocurrido en el paso a nivel.

Leé también

Qué vieron en el teléfono de Ernestina Pais tras el trágico accidente: "Tenía..."

Qué vieron en el teléfono de Ernestina Pais tras el trágico accidente: Tenía...

En medio del dolor, se confirmó que no habrá velatorio. Según pudo saber PrimiciasYa, la familia decidió realizar una despedida íntima y reservada, únicamente con el círculo más cercano, priorizando la privacidad en este difícil momento. De esta manera, sus seres queridos le darán el último adiós lejos de la exposición pública, acompañándola en un clima de absoluto recogimiento. Luego, será trasladada al Panteón de Actores en La Chacarita.

"Despedida íntima familiar, mañana domingo (28 de junio) por la mañana", señala la información a la que accedimos, en la que se confirma que el último adiós se llevará a cabo en un ámbito privado y reservado.

Cómo se enteró el hijo de Ernestina Pais de su muerte

La muerte de Ernestina Pais generó una profunda conmoción y un enorme pesar en el ambiente artístico y entre quienes siguieron su trayectoria. La conductora, de 54 años, falleció este 26 de junio tras el violento accidente ocurrido cuando el vehículo que manejaba fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

En medio del impacto que provocó la noticia, Ángel de Brito reconstruyó en LAM (América TV) cómo fueron los instantes posteriores al siniestro. Allí reveló también de qué manera Benicio Guyot, el hijo de Ernestina, recibió la devastadora noticia: "La policía fue a buscar al hijo a su casa para notificarlo del fallecimiento y ya está al tanto".

Benicio nació de la relación de la periodista con el fotógrafo y productor Alejandro Guyot. A lo largo de los años, Ernestina habló en numerosas oportunidades sobre el vínculo que mantenía con él y destacó que la maternidad marcó un antes y un después en su vida. En sus redes sociales solía compartir momentos juntos y expresaba el inmenso amor y orgullo que sentía por su hijo.

Durante los períodos más complejos que atravesó por sus problemas de salud mental y sus adicciones, la conductora reconoció públicamente que Benicio fue su mayor sostén emocional y la principal razón para seguir adelante. Su deseo de acompañarlo y verlo crecer fue, según contó en distintas entrevistas, una de las fuerzas que impulsaron su recuperación.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Ernestina Pais

Lo más visto