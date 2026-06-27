Cómo será el último adiós a Ernestina Pais

Cómo se enteró el hijo de Ernestina Pais de su muerte

La muerte de Ernestina Pais generó una profunda conmoción y un enorme pesar en el ambiente artístico y entre quienes siguieron su trayectoria. La conductora, de 54 años, falleció este 26 de junio tras el violento accidente ocurrido cuando el vehículo que manejaba fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

En medio del impacto que provocó la noticia, Ángel de Brito reconstruyó en LAM (América TV) cómo fueron los instantes posteriores al siniestro. Allí reveló también de qué manera Benicio Guyot, el hijo de Ernestina, recibió la devastadora noticia: "La policía fue a buscar al hijo a su casa para notificarlo del fallecimiento y ya está al tanto".

Benicio nació de la relación de la periodista con el fotógrafo y productor Alejandro Guyot. A lo largo de los años, Ernestina habló en numerosas oportunidades sobre el vínculo que mantenía con él y destacó que la maternidad marcó un antes y un después en su vida. En sus redes sociales solía compartir momentos juntos y expresaba el inmenso amor y orgullo que sentía por su hijo.

Durante los períodos más complejos que atravesó por sus problemas de salud mental y sus adicciones, la conductora reconoció públicamente que Benicio fue su mayor sostén emocional y la principal razón para seguir adelante. Su deseo de acompañarlo y verlo crecer fue, según contó en distintas entrevistas, una de las fuerzas que impulsaron su recuperación.