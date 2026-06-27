Netflix estrena su nueva serie con Millie Bobby Brown y David Harbour después de "Stranger Things"

La elección de repetir la fórmula con ambos actores no resulta casual. Durante años construyeron una de las relaciones más queridas por el público, convirtiéndose en uno de los pilares emocionales de Stranger Things. Ahora buscarán trasladar esa química a una historia completamente diferente.

De qué tratará la nueva serie de Netflix con Millie Bobby Brown y David Harbour

La historia tendrá como protagonista a Matt Wolfe, un antiguo agente del FBI que dejó atrás el trabajo operativo para desempeñarse como especialista en seguridad.

Todo cambia cuando Rebecca, su hija distanciada y también agente del FBI, desaparece durante una misión.

La investigación obligará a Wolfe a regresar al mundo del espionaje que había abandonado hace años. Sin embargo, descubrirá que ese universo cambió por completo y que las nuevas amenazas superan todo lo que conocía.

Mientras intenta encontrar a Rebecca, padre e hija deberán enfrentarse a secretos, organizaciones clandestinas y una crisis que pondrá a prueba tanto su vínculo familiar como sus capacidades profesionales.

Millie Bobby Brown y David Harbour volverán a ser padre e hija

Uno de los aspectos que más llamó la atención del anuncio es que ambos volverán a interpretar personajes unidos por un vínculo familiar.

En Stranger Things, Jim Hopper terminó convirtiéndose en la figura paterna de Eleven, una relación que fue creciendo temporada tras temporada hasta transformarse en uno de los ejes centrales de la historia.

Ahora repetirán esa dinámica, aunque desde un escenario completamente distinto. La nueva producción mostrará a un padre y una hija separados por diferencias personales que deberán dejar de lado para enfrentar una amenaza mucho mayor.

Netflix considera que ese vínculo emocional será uno de los grandes atractivos de la serie.

El legado que dejó "Stranger Things" en Netflix

La despedida de Stranger Things dejó un enorme vacío entre los seguidores de la serie.

Durante cinco temporadas, Millie Bobby Brown dio vida a Eleven, mientras David Harbour interpretó al jefe de policía Jim Hopper, quien terminó adoptándola como hija.

El desenlace mostró el aparente sacrificio de Eleven para salvar al mundo, aunque tanto Brown como los hermanos Duffer decidieron mantener en secreto el verdadero destino del personaje.

Con ese ciclo ya cerrado, ambos actores iniciarán una nueva etapa dentro de Netflix con un proyecto completamente diferente, aunque conservando esa relación de padre e hija que conquistó a millones de espectadores.

La serie todavía no tiene título oficial ni fecha de estreno confirmada, pero ya aparece como una de las producciones más esperadas de los próximos años gracias al regreso de dos de las figuras más emblemáticas surgidas de Stranger Things.