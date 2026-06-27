En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Truco
Hacks
TENDENCIAS

Truco casero: para qué sirve mezclar vinagre y cáscaras de mandarina y por qué lo recomiendan

Mezclar vinagre y cáscaras de mandarina es un truco casero que ayuda a limpiar distintas superficies, neutralizar olores y reutilizar residuos de forma práctica.

Banner Seguinos en google DESK
Truco casero: para qué sirve mezclar vinagre y cáscaras de mandarina y por qué lo recomiendan. (Foto: Archivo)

Truco casero: para qué sirve mezclar vinagre y cáscaras de mandarina y por qué lo recomiendan. (Foto: Archivo)

Cada vez más personas descubren que mezclar vinagre y cáscaras de mandarina puede convertirse en un gran aliado para la limpieza del hogar. Este sencillo truco casero permite aprovechar un residuo que normalmente termina en la basura para crear un limpiador económico, natural y con un agradable aroma cítrico.

Leé también Cuál es el truco para guardar la fruta correctamente y que no se arruine: así tiene que separarse
Cuál es el truco para guardar la fruta correctamente y que no se arruine: así tiene que separarse. (Foto: Archivo)

Por un lado, el vinagre blanco es conocido por su contenido de ácido acético, una sustancia que ayuda a eliminar suciedad, restos de grasa y depósitos minerales. Por el otro, las cáscaras de mandarina contienen aceites esenciales que aportan fragancia y colaboran en la limpieza de diferentes superficies.

Además de reducir el uso de productos químicos comerciales, esta preparación representa una alternativa sencilla para quienes buscan opciones más sustentables dentro del hogar.

Por qué recomiendan mezclar vinagre y cáscaras de mandarina

La efectividad de esta mezcla se basa en las propiedades de ambos ingredientes.

Las cáscaras de mandarina contienen aceites esenciales naturales que desprenden un intenso aroma cítrico. Durante el tiempo de reposo, esos aceites pasan al vinagre, dando como resultado un limpiador con mejor perfume y una mayor capacidad para remover grasa superficial.

El vinagre blanco, por su parte, aporta ácido acético, un componente ampliamente utilizado en la limpieza doméstica por su capacidad para eliminar restos de suciedad y depósitos minerales que suelen acumularse en distintas superficies.

El resultado es una solución práctica para las tareas cotidianas, con la ventaja de reutilizar residuos orgánicos que normalmente serían descartados.

Los principales usos de esta preparación

  • Limpieza de la cocina
  • Neutralizar malos olores
  • Aprovechar residuos de cocina

Cómo preparar vinagre con cáscaras de mandarina

La preparación requiere pocos ingredientes y apenas unos minutos de trabajo.

Los materiales necesarios son:

  • Las cáscaras de una o dos mandarinas.
  • Vinagre blanco.
  • Un frasco de vidrio con tapa.
  • Un colador.
  • Un pulverizador.

El procedimiento es muy sencillo. Primero hay que colocar las cáscaras dentro del frasco de vidrio.

Después se debe cubrir completamente con vinagre blanco, procurando que ninguna parte de las cáscaras quede expuesta al aire.

Una vez cerrado el recipiente, la preparación debe permanecer aproximadamente dos semanas en un lugar fresco, seco y oscuro.

Durante ese tiempo, el vinagre absorberá parte de los aceites esenciales presentes en la cáscara.

Finalizado el reposo, solo resta colar el líquido y pasarlo a un pulverizador para facilitar su aplicación durante la limpieza.

Cuáles son las ventajas de este limpiador casero

Muchas personas eligen esta preparación por diferentes motivos.

Entre sus principales beneficios se destacan:

  • Permite reutilizar residuos orgánicos.
  • Ayuda a disminuir el uso de productos químicos comerciales.
  • Aporta un agradable aroma cítrico.
  • Es económica porque utiliza ingredientes de uso cotidiano.
  • Puede emplearse en diferentes tareas de limpieza del hogar.

Estas características hicieron que el truco se difundiera rápidamente entre quienes buscan soluciones simples para mantener limpia la casa.

En qué superficies no conviene utilizar esta mezcla

Aunque se trata de un producto muy utilizado para la limpieza doméstica, no resulta adecuado para todos los materiales.

El vinagre posee un nivel de acidez que puede deteriorar algunas superficies delicadas.

Por ese motivo, se recomienda evitar su aplicación sobre:

  • Mármol.
  • Piedra natural.
  • Granito sin sellar.
  • Madera sin protección.
  • Superficies sensibles a los ácidos.

En estos casos, el contacto repetido con el vinagre puede afectar el acabado del material y provocar desgaste con el paso del tiempo.

Un truco simple que suma cada vez más seguidores

La mezcla de vinagre y cáscaras de mandarina demuestra que muchas veces los ingredientes más comunes pueden tener una segunda vida dentro del hogar.

Además de contribuir a la limpieza cotidiana, permite aprovechar residuos de cocina que normalmente terminarían en la basura y ofrece una alternativa económica para quienes prefieren soluciones caseras.

Con una preparación sencilla y un tiempo de reposo de apenas dos semanas, este limpiador natural se convirtió en uno de los trucos más compartidos por quienes buscan mantener la casa limpia con ingredientes que ya tienen a mano.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Truco Hacks
Notas relacionadas
Cuál es el truco para que tus plantas sobrevivan al frío del invierno, según los especialistas
El truco para desempañar los vidrios del auto en los días más fríos del invierno
Placas "antihumedad": ¿qué tan efectivas son realmente?

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar