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Qué vieron en el teléfono de Ernestina Pais tras el trágico accidente: "Tenía..."

El celular de Ernestina Pais salió despedido y quedó a un costado del camino tras el brutal impacto que terminó con su vida. Cuando se acercaron, vieron un detalle en él que llamó la atención.

27 jun 2026, 18:59
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Luego de que Ernestina Pais fuera arrollada por una formación del Tren de la Costa mientras intentaba cruzar un paso a nivel con la barrera baja, el impacto fue tan violento que su celular salió despedido y quedó tendido a un costado de las vías.

En medio del dramático operativo desplegado por el personal de emergencia, el teléfono comenzó a sonar de manera insistente. Del otro lado de la línea, alguien la buscaba desesperadamente, sin saber que la conductora acababa de protagonizar el fatal accidente que terminaría con su vida. Era José María Muscari, director del Divorcio del Año, obra que protagonizaba.

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Según relató Ángel De Brito en su programa LAM (América), varias personas se acercaron a ayudar porque creyeron que Pais seguía con vida: “Su celular quedó al costado del camino y veían que estaba José María Muscari llamando desesperadamente porque Ernestina tenía función en Tigre”.

La actriz compartía elenco con Romina Gaetani, Rocío Igarzábal, Diego Ramos y Juan Palomino, con quienes tenía varias funciones programadas en distintos puntos del país. De hecho, la noche del 26 de junio la esperaban para presentarse en el Teatro Niní Marshall de Tigre.

Qué dice la autopsia preliminar de Ernestina Pais

La muerte de Ernestina Pais sigue generando conmoción y, con el avance de la investigación judicial, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre las circunstancias del fatal accidente. En las últimas horas trascendieron los primeros resultados de la autopsia, que aportaron precisiones sobre la causa del fallecimiento de la conductora de 54 años.

Según el informe preliminar incorporado al expediente, la causa de la muerte fue un traumatismo encefalocraneano grave, lesión sufrida como consecuencia del violento impacto. El resultado médico forense confirma que las heridas provocadas por la colisión fueron incompatibles con la vida y forman parte de las primeras pruebas reunidas en la causa.

El accidente ocurrió cuando el vehículo que manejaba la periodista fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro. A partir de las pericias realizadas en el lugar, los investigadores determinaron que el impacto se produjo sobre el lateral correspondiente al puesto de conducción, donde viajaba la periodista.

Mientras la investigación continúa, los peritos trabajan para reconstruir con exactitud los instantes previos al siniestro. Entre las principales hipótesis que se analizan figura la posibilidad de que la conductora haya intentado atravesar el cruce ferroviario con las barreras bajas, una secuencia que habría quedado registrada por las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

     

 

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