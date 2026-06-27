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Netflix: Luis Zahera y José Coronado brillan con la mejor serie para maratonear en el fin de semana

José Coronado y Luis Zahera arrasan en Netflix con la serie española más exitosa de la plataforma. El thriller que conquistó al público de todo el mundo.

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Luis Zahera y José Coronado arrasan en Netflix con Entrevías

Luis Zahera y José Coronado arrasan en Netflix con "Entrevías", la serie española más exitosa. (Foto: Archivo)

La presencia de José Coronado y Luis Zahera en Netflix volvió a demostrar el enorme crecimiento que atraviesan las producciones españolas dentro del catálogo de la plataforma. Lo que en un principio fue una ficción con un sólido desempeño en la televisión de España terminó convirtiéndose en un fenómeno internacional. Se trata de "Entrevías", una serie que mezcla thriller, drama y acción.

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La serie española en Netflix que está sorprendiendo a todos: tiene 8 episodios y una historia impactante. (Foto: Archivo)

El éxito de la ficción sorprendió incluso a quienes seguían de cerca la expansión de las series españolas en los mercados internacionales. Su llegada a Netflix multiplicó el alcance de la historia y permitió que millones de espectadores descubrieran una trama cargada de tensión, conflictos familiares y personajes con una profundidad poco habitual dentro del género.

Con cuatro temporadas y un total de 32 episodios, la serie consolidó una comunidad de seguidores en distintos países y se transformó en una de las producciones españolas más comentadas dentro del catálogo de la plataforma.

De qué trata "Entrevías", la serie española en Netflix

La historia tiene como protagonista a Tirso Abantos, un exmilitar de fuerte carácter que intenta llevar una vida tranquila administrando una ferretería en un barrio marcado por los problemas sociales, la delincuencia y el narcotráfico.

Su rutina cambia por completo cuando su nieta Irene comienza a vincularse con personas relacionadas con el crimen organizado. Esa situación obliga a Tirso a abandonar la pasividad para enfrentarse a un entorno cada vez más peligroso. A partir de ese momento, la serie desarrolla una intensa batalla personal en la que el protagonista hará todo lo posible para proteger a su familia.

Más allá de las escenas de acción, la producción profundiza en temas como el choque generacional, la violencia urbana, la pérdida de valores y las dificultades para mantener ciertos principios en contextos especialmente complejos.

José Coronado brilla en uno de los mejores papeles de su carrera

Uno de los grandes pilares del éxito de la serie fue la interpretación de José Coronado. El reconocido actor español construyó un personaje contenido, creíble y lleno de matices. Tirso Abantos se aleja del típico héroe de acción y muestra constantemente sus contradicciones, su vulnerabilidad y el peso emocional de su pasado.

Lejos de apoyarse únicamente en la dureza del personaje, Coronado consigue transmitir emociones mediante pequeños gestos, silencios y miradas, logrando una actuación que recibió elogios tanto del público como de la crítica especializada.

Su experiencia en cine y televisión quedó reflejada en una interpretación que aporta realismo a cada episodio y sostiene gran parte del peso narrativo de la historia.

Luis Zahera aporta uno de los personajes más recordados

Otro de los nombres fundamentales de Entrevías es Luis Zahera. El actor interpreta a Ezequiel Fandiño, un policía tan impredecible como carismático, cuyos métodos suelen ubicarse en una delgada línea entre la legalidad y la improvisación.

Lejos de convertirse en un personaje secundario más, Fandiño fue ganando protagonismo gracias a una personalidad compleja, repleta de contradicciones y momentos inesperados. Su sentido del humor, combinado con situaciones dramáticas y decisiones moralmente ambiguas, terminó conquistando a los espectadores.

Muchos seguidores consideran que Ezequiel es uno de los personajes más originales que dejó la ficción española en los últimos años.

José Coronado y Luis Zahera arrasan en Netflix con "Entrevías"

Gran parte del atractivo de Entrevías reside en la relación entre Tirso y Ezequiel. Mientras uno representa el orden, la disciplina y el cumplimiento de un estricto código moral, el otro apuesta por métodos poco convencionales para resolver los conflictos.

Ese contraste genera enfrentamientos permanentes, pero también momentos de cooperación que enriquecen la historia y mantienen el interés episodio tras episodio.

La química entre José Coronado y Luis Zahera consiguió construir una dinámica natural que se convirtió en uno de los aspectos más destacados por la audiencia.

Las discusiones entre ambos personajes, sus diferencias de personalidad y las situaciones límite que atraviesan aportan intensidad dramática y también algunos momentos de humor que equilibran el tono general de la serie.

Resumen de la primera temporada de "Entrevías" en Netflix

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