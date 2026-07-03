Quién es Franco Deambrosi, el tercero en discordia en la crisis de la China Suárez y Mauro Icardi

En su perfil de Instagram, Franco se muestra interesado por el deporte, la naturaleza, los tatuajes y obviamente su pasión preponderante por los autos con imágenes participando en distintas carreras.

El vínculo del joven con los autos es de herencia familiar: su abuelo paterno, Juan Carlos Deambrosi, es expiloto de Turismo Carretera y expresidente de la ACTC -Asociación Corredores Turismo Carretera- y su abuelo materno: Oscar El Puma Aventin, también expiloto de TC y expresidente de la ACTC. Su padre también es expiloto al igual que su tío, siendo él la tercera generación de una familia vinculada desde siempre al mundo de los autos.

Se espera que Yanina Latorre aporte luego algún dato más del porqué de la foto del piloto y los usuarios en redes comenzaron de inmediato a recordar el pasado de la China Suárez, novia de Icardi, y aquel encuentro que tuvo con el piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto en Madrid del que tanto se habló a fines de 2024 tras hablar vía redes sociales.

Yanina Latorre destrozó al aire a Mauro Icardi

Yanina Latorre recogió el guante tras el ataque del futbolista Mauro Icardi vía Instagram y le dedicó un explosivo descargo desde su programa SQP (América Tv) en el que no dejó tema sin mencionar.

La conductora comenzó cuestionando que Icardi recurra siempre al mismo insulto cada vez que decide enfrentarse con ella. "Es la segunda vez que me tratás de cornuda. El otro día, Maurito, nos peleamos con la China, que yo creo que el que escribieras vos, pues tenés un tema, y siempre me insultás. No tenés otra cosa que decirme en la vida que cornuda, porque resisto todos los archivos".

"Yo prefiero ser cornuda, que es algo que no manejo. Yo no lo hice, no me mandé ninguna cagada, y no creo que una mujer tenga la culpa de ser cornuda, ni pase por ocuparse de la vida. Pero prefiero ser famosa por lo que digo, y con esto me das más importancia, porque te pica cuando hablo, porque digo la verdad, que pasar a la historia como el jugador con menos códigos de la historia del fútbol", continuó picantísima.

Y arremetió: "No te quiere ningún jugador. Tenías un amigo que era Maxi López, te daba de comer en la casa, te recibían los fines de semana, te daba mate, ¿y qué hiciste? Te garch... a la mujer, te casaste con la mujer. Te tatuaste a los hijos de Maxi López, los obligaste a decirles papá, y Wanda cuenta que vos no dejabas a ella hablar con Maxi para que vea a los hijos. A Maxi López le costó como 15 años volver a tener un muy buen vínculo con los hijos".

"Acá lo divertido es el Wanda Gate, no el Mauro Gate, fijate que se llama Wanda Gate, vos sos el ex marido de Wanda", concluyó Yanina Latorre furiosa con Mauro Icardi.