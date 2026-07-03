Quién es Franco Deambrosi, el tercero en discordia en la crisis de la China Suárez y Mauro Icardi

El escándalo entre Yanina Latorre y Mauro Icardi con mensajes cruzados desde las redes sociales sumó este viernes un nuevo capítulo y fue tras la misteriosa imagen de un hombre que dejó picando la conductora desde su cuenta en Instagram.
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La conductora Yanina Latorre dio a conocer el rostro de un hombre en medio de su fuerte ida y vuelta con Mauro Icardi desde las redes por la China Suárez.
El escándalo entre Yanina Latorre y Mauro Icardi con mensajes cruzados desde las redes sociales sumó este viernes un nuevo capítulo y fue tras la misteriosa imagen de un hombre que dejó picando la conductora desde su cuenta en Instagram.
"Te dejo un regalito Maurito. Guarden la fotito. Ampliaremos", escribió desde sus historias de manera picante agregando solamente la imagen de un joven piloto de automovilismo. Y en otro mensaje casi seguido, la conductora de Sálvese Quien Pueda (América Tv) lanzó letal: "Si tengo foto, tengo chats y pruebas. Besis".
Lo cierto es que la imagen obviamente generó un enorme revuelo e incertidumbre sobre qué se enconde detrás de la foto de ese piloto de carreras.
En ese contexto, la cuenta de X En lo picante agregó más datos sobre el hombre en cuestión: “Franco Deambrosi es piloto de TC Pista, corre con el Chevrolet #88 del Azar Motorsports y pertenece a una de las familias con más peso histórico dentro del automovilismo argentino".
En su perfil de Instagram, Franco se muestra interesado por el deporte, la naturaleza, los tatuajes y obviamente su pasión preponderante por los autos con imágenes participando en distintas carreras.
El vínculo del joven con los autos es de herencia familiar: su abuelo paterno, Juan Carlos Deambrosi, es expiloto de Turismo Carretera y expresidente de la ACTC -Asociación Corredores Turismo Carretera- y su abuelo materno: Oscar El Puma Aventin, también expiloto de TC y expresidente de la ACTC. Su padre también es expiloto al igual que su tío, siendo él la tercera generación de una familia vinculada desde siempre al mundo de los autos.
Se espera que Yanina Latorre aporte luego algún dato más del porqué de la foto del piloto y los usuarios en redes comenzaron de inmediato a recordar el pasado de la China Suárez, novia de Icardi, y aquel encuentro que tuvo con el piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto en Madrid del que tanto se habló a fines de 2024 tras hablar vía redes sociales.
Yanina Latorre recogió el guante tras el ataque del futbolista Mauro Icardi vía Instagram y le dedicó un explosivo descargo desde su programa SQP (América Tv) en el que no dejó tema sin mencionar.
La conductora comenzó cuestionando que Icardi recurra siempre al mismo insulto cada vez que decide enfrentarse con ella. "Es la segunda vez que me tratás de cornuda. El otro día, Maurito, nos peleamos con la China, que yo creo que el que escribieras vos, pues tenés un tema, y siempre me insultás. No tenés otra cosa que decirme en la vida que cornuda, porque resisto todos los archivos".
"Yo prefiero ser cornuda, que es algo que no manejo. Yo no lo hice, no me mandé ninguna cagada, y no creo que una mujer tenga la culpa de ser cornuda, ni pase por ocuparse de la vida. Pero prefiero ser famosa por lo que digo, y con esto me das más importancia, porque te pica cuando hablo, porque digo la verdad, que pasar a la historia como el jugador con menos códigos de la historia del fútbol", continuó picantísima.
Y arremetió: "No te quiere ningún jugador. Tenías un amigo que era Maxi López, te daba de comer en la casa, te recibían los fines de semana, te daba mate, ¿y qué hiciste? Te garch... a la mujer, te casaste con la mujer. Te tatuaste a los hijos de Maxi López, los obligaste a decirles papá, y Wanda cuenta que vos no dejabas a ella hablar con Maxi para que vea a los hijos. A Maxi López le costó como 15 años volver a tener un muy buen vínculo con los hijos".
"Acá lo divertido es el Wanda Gate, no el Mauro Gate, fijate que se llama Wanda Gate, vos sos el ex marido de Wanda", concluyó Yanina Latorre furiosa con Mauro Icardi.