WhatsApp deja de funcionar en estos celulares en julio de 2026: la lista completa

Los teléfonos Android afectados son:

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy Ace 4

Samsung Galaxy Core II

LG Optimus G

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7 II

LG L70

LG L90

Sony Xperia Z

Sony Xperia M

Sony Xperia E1

Sony Xperia L

Sony Xperia SP

Motorola Moto G (primera generación)

Motorola Moto E (primera generación)

Motorola Moto X (primera generación)

Huawei Ascend P6

Huawei Ascend G6

Huawei Ascend Y530

HTC One M7

HTC Desire 500

HTC Desire 300

HTC Desire 601

Todos estos modelos presentan limitaciones de hardware y software que impiden ejecutar correctamente las versiones más recientes de WhatsApp. Además, la mayoría dejó de recibir actualizaciones oficiales hace varios años, por lo que también acumula vulnerabilidades de seguridad.

Los iPhone que también quedarán sin soporte en WhatsApp

La actualización también alcanzará a varios modelos de iPhone que ya no pueden instalar las versiones actuales de iOS.

Los equipos afectados son:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

Modelos anteriores

Estos dispositivos ya no reciben las últimas actualizaciones desarrolladas por Apple, situación que limita la posibilidad de incorporar las mejoras de seguridad y las nuevas herramientas que Meta añade periódicamente a WhatsApp.

Aunque muchos de estos teléfonos todavía funcionan para realizar llamadas, enviar mensajes o utilizar otras aplicaciones básicas, su antigüedad impide mantener el ritmo de evolución que exige una plataforma con miles de millones de usuarios activos en todo el mundo.

Qué ocurrirá si tu celular aparece en la lista

Los usuarios cuyos teléfonos figuren entre los modelos afectados todavía tienen una posibilidad de seguir utilizando la aplicación, siempre que su dispositivo permita instalar una versión más reciente del sistema operativo.

Si el fabricante ofrece una actualización compatible con los nuevos requisitos de WhatsApp, bastará con instalarla para continuar utilizando normalmente la aplicación y acceder a las futuras funciones.

Sin embargo, muchos de los equipos incluidos en la lista dejaron de recibir soporte oficial hace varios años. En esos casos, la única alternativa será migrar la cuenta a un dispositivo más moderno que cumpla con las especificaciones mínimas exigidas por Meta.

Realizar este cambio permitirá conservar el acceso a las conversaciones, los grupos, las llamadas, las videollamadas y todas las herramientas que la plataforma continuará incorporando durante los próximos meses.

Cómo proteger tus conversaciones de WhatsApp antes de cambiar de teléfono

Antes de reemplazar el dispositivo, WhatsApp recomienda realizar una copia de seguridad completa de la cuenta.

En los teléfonos Android, el respaldo puede guardarse mediante Google Drive. En los dispositivos iPhone, la copia se almacena en iCloud. Este procedimiento permitirá restaurar posteriormente toda la información al iniciar sesión desde el nuevo equipo.

Entre los datos que podrán recuperarse se encuentran:

Conversaciones individuales.

Chats grupales.

Fotografías.

Videos.

Documentos.

Archivos compartidos.

Mensajes de voz.

Realizar esta copia de seguridad antes de dejar de utilizar el teléfono antiguo evitará la pérdida de información importante durante el proceso de migración.

Cómo comprobar si tu celular seguirá siendo compatible

Verificar la versión del sistema operativo es un proceso sencillo y puede realizarse en pocos minutos.

En Android, los usuarios deben ingresar en Ajustes, luego acceder a Acerca del teléfono o Información del dispositivo. Allí aparecerá la versión instalada del sistema operativo.

En el caso de los iPhone, la información puede consultarse desde Configuración, luego General y finalmente Información o Actualización de software, dependiendo de la versión de iOS instalada.

Comprobar este dato permitirá confirmar si el dispositivo cumple con los nuevos requisitos establecidos por WhatsApp antes de que finalice el soporte.