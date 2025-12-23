En vivo Radio La Red
CIENCIA

¿Estamos más cerca de encontrar vida fuera de la Tierra?: Avances científicos de 2025 que reavivaron la gran pregunta

El hallazgo de miles de exoplanetas, el análisis de atmósferas lejanas y las misiones en Marte y lunas del sistema solar reactivaron una de las preguntas más antiguas de la humanidad.

Durante décadas, la pregunta sobre si estamos solos en el universo perteneció más al terreno de la filosofía y la ciencia ficción que al de la investigación concreta. Sin embargo, en los últimos años —y especialmente en el último período— la ciencia comenzó a acumular datos que transformaron esa inquietud ancestral en una hipótesis cada vez más abordable. Nuevos telescopios, misiones espaciales y avances en astrobiología no confirmaron la existencia de vida extraterrestre, pero sí achicaron de forma significativa la distancia entre la pregunta y una posible respuesta.

Exoplanetas, agua y atmósferas: el cambio de paradigma

Uno de los grandes puntos de inflexión fue el descubrimiento de exoplanetas, mundos que orbitan estrellas fuera del sistema solar. Hasta hace pocas décadas, su existencia era apenas una conjetura. Hoy se conocen miles, y muchos de ellos se encuentran en la llamada zona habitable, la región donde podrían darse las condiciones necesarias para que exista agua líquida en la superficie.

La clave no es solo la distancia a su estrella, sino también la composición de su atmósfera. En ese sentido, el telescopio espacial James Webb permitió, por primera vez, analizar con un nivel de detalle inédito las atmósferas de algunos exoplanetas. La detección de vapor de agua, dióxido de carbono, metano y otros compuestos químicos abrió una nueva etapa: ya no se trata solo de contar planetas, sino de evaluar qué tan parecidos pueden ser a la Tierra.

Los científicos aclaran que la presencia de estos elementos no implica vida de manera automática. Muchos procesos geológicos o químicos pueden generarlos sin intervención biológica. Sin embargo, ciertos patrones combinados —como la coexistencia de gases que deberían destruirse entre sí— podrían funcionar como biofirmas, es decir, señales indirectas de actividad biológica.

Este cambio de enfoque marcó un antes y un después: la búsqueda dejó de ser abstracta y pasó a apoyarse en datos observables.

Del sistema solar a Marte: dónde podría aparecer la primera señal

Aunque los exoplanetas concentran gran parte del entusiasmo, el sistema solar sigue siendo un escenario clave en la búsqueda de vida. Marte, en particular, continúa siendo el principal candidato. Lejos de la imagen de un planeta siempre seco y hostil, la ciencia demostró que en el pasado tuvo ríos, lagos y posiblemente océanos.

Las misiones robóticas enviadas en los últimos años encontraron indicios de antiguos ambientes habitables, como deltas y sedimentos que podrían haber albergado microorganismos. El foco ya no está puesto en hallar vida actual, sino rastros fósiles de una posible vida microbiana pasada. Un hallazgo de ese tipo tendría un impacto enorme: demostraría que la vida puede surgir más de una vez en un mismo sistema planetario.

Otros mundos cercanos también despiertan interés. Lunas como Europa (de Júpiter) y Encélado (de Saturno) esconden océanos bajo capas de hielo. En Encélado, incluso, se detectaron géiseres que expulsan agua al espacio, lo que permitiría analizar su composición sin necesidad de perforar la superficie. La presencia de agua líquida, energía y compuestos químicos convierte a estos satélites en candidatos inesperados pero prometedores.

En paralelo, la astrobiología amplió su mirada sobre qué se considera “vida”. Ya no se busca necesariamente organismos complejos, sino cualquier sistema capaz de metabolizar energía, reproducirse y evolucionar. En la Tierra, los extremófilos —microorganismos que viven en ambientes extremos— demostraron que la vida puede adaptarse a condiciones que antes se creían imposibles. Ese descubrimiento reforzó la idea de que la biología podría ser mucho más diversa de lo imaginado.

A pesar de los avances, los científicos insisten en la cautela. No hay pruebas concluyentes, y cada hallazgo requiere años de verificación. Pero el escenario actual es radicalmente distinto al de hace apenas 20 años. La pregunta ya no es solo si existe vida fuera de la Tierra, sino dónde y cómo podríamos detectarla.

La respuesta definitiva todavía no llegó. Sin embargo, por primera vez en la historia, la humanidad cuenta con las herramientas necesarias para buscarla de manera sistemática. Y en ciencia, a veces, estar más cerca de una respuesta es tan revolucionario como encontrarla.

